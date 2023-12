La nuovissima versione fuoribordo TT420S di Invictus Yacht ha già conquistato il mercato nautico. Sostituendo i due motori entrofuoribordo D6 Volvo Penta da 440 HP, il brand italiano ha ora optato per una potente configurazione con tre motori Yamaha da 350 HP ciascuno, raggiungendo una potenza complessiva di oltre 1000 HP. Tale modifica è stata resa possibile rimuovendo la sezione centrale della plancetta, che ora funge da pratica area di stivaggio per gli accessori nautici, precedentemente occupata dai motori entrofuoribordo.

Una caratteristica distintiva di questo modello, che lo rende unico nella sua categoria, è il garage integrato, capace di accogliere un tender lungo fino a 2,10 metri, una rarità per imbarcazioni di questa dimensione.

Il design di questo 42 piedi, opera di Christian Grande, mantiene le linee essenziali e tese tipiche delle carene Invictus, combinando eleganza con prestazioni di alto livello. Invictus TT420S, ispirato alla “sorella maggiore” TT460, vincitrice del Design Innovation Award nel 2020, si distingue per il suo parabrezza elegante che si estende in un hardtop in carbonio, conferendo dinamismo e slancio all’imbarcazione.

Una peculiarità notevole di questo modello è il parabrezza integrale in cristallo, dotato di tergicristallo, un dettaglio inusuale per imbarcazioni di queste dimensioni, che offre protezione durante la navigazione e una corretta ventilazione quando in rada, grazie a un sistema di apertura frontale.

Sulla coperta, un camminamento perimetrale facilita il movimento, mentre a prua si trova un ampio prendisole convertibile in chaise longue, che crea uno spazio ideale per godersi la navigazione o per momenti di relax come l’aperitivo. La dinette centrale, con i suoi tavoli abbattibili, si trasforma in un’area spaziosa per il relax, mentre a poppa si possono aggiungere terrazze laterali abbattibili, ampliando lo spazio a bordo e offrendo una vista aperta sul mare circostante.

Internamente, Christian Grande ha optato per una disposizione open space che massimizza la zona living. I divani a U si trasformano facilmente in un letto matrimoniale, mentre la cabina a poppa offre letti separati. L’ampio bagno con doccia separata è un altro esempio dell’uso intelligente dello spazio a bordo.

Per il suo debutto mondiale a Düsseldorf, l’Invictus TT420S si presenterà nella raffinata colorazione Vogue White, una tonalità di bianco neutro e distintivo, pensata per armonizzarsi con le diverse tonalità delle cuscinerie disponibili, esaltando i dettagli e i colori caratteristici di Invictus.

Copyright Image: Sinergon LTD