E’ disponibile in Italia il nuovo MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport. I fan della casa tedesca, ma anche gli appassionati di automobilismo e semplicemente coloro che sono alla ricerca di un laptop raffinato e potente, potranno da oggi acquistare anche nel nostro paese il notebook frutto della collaborazione tra MSI e Mercedes-AMG.

Disponibile in edizione limitata, il nuovo notebook Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport è caratterizzato dall’elegante colore grigio selenite, dall’esclusivo motivo a rombi di AMG e dall’iconico logo della casa tedesca, che evocano immediatamente l’immagine delle auto da corsa Mercedes-AMG.

Ma le peculiarità distintive di questo laptop non si limitano certo al solo design. Le tecnologie all’avanguardia di cui è dotato lo rendono, infatti, il notebook ideale per chi ricerca il massimo anche in fatto di performance e non vuole rinunciare a nulla.

Proprio come le auto sportive della casa tedesca, Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport si distingue anche per le prestazioni allo stato dell’arte.

I notebook della linea MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport sono, infatti, equipaggiati con processori Intel Core i9 di 13a generazione, un luminoso display Oled 16:10 4K e grafica Nvidia GeForce RTX serie 40, che è in grado di offrire performance senza compromessi anche ai più esigenti e agli appassionati di videogiochi.

I laptop della linea MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport sono già acquistabili in pre-ordine con prezzi a partire da 2.699 euro e sono corredati da diversi accessori coordinati, tra cui un mouse, un mouse pad, un flash drive USB e un’elegante custodia.

