Hyundai SANTA FE: listino prezzi da 49.600 euro

Hyundai lancia la quinta generazione della SANTA FE, un D-SUV ibrido con motorizzazione 1.6 T-GDi 6AT disponibile in versioni 2WD e 4WD, a 5 o 7 posti, con prezzi a partire da € 49.600.

La quinta generazione dell’iconico D-SUV Hyundai SANTA FE debutta sul mercato italiano con una forte identità e caratteristiche all’avanguardia. Questo modello completamente rinnovato si distingue per i suoi ampi spazi, il comfort superiore e l’efficiente motorizzazione full-hybrid 1.6 T-GDi 6AT, disponibile nelle versioni 2WD e 4WD, con configurazioni a 5 o 7 posti.

L’allestimento Business, con un prezzo di partenza di € 49.600, offre una dotazione di serie ricca e competitiva. Tra le caratteristiche principali troviamo cerchi in lega da 18″, fari anteriori e posteriori Full LED, portellone posteriore elettrico e un sistema di navigazione con display touchscreen da 12.3” compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. A ciò si aggiungono funzionalità avanzate di sicurezza e assistenza alla guida, come la frenata autonoma di emergenza, il sistema di mantenimento al centro della corsia e il cruise control adattivo.

La versione top di gamma, XClass, parte da € 54.350 e aggiunge cerchi in lega da 20″, sedili in pelle riscaldati e ventilati, e un sistema audio premium BOSE. Per chi desidera il massimo in termini di lusso e tecnologia, è disponibile anche il pacchetto opzionale “Calligraphy Pack” che include sedili in pelle nappa, Head-Up Display e Premium Sound System BOSE.

Grazie all’offerta lancio, la SANTA FE HEV 2WD 5-posti Business è disponibile a € 329 al mese con un vantaggio cliente di € 5.250 in caso di permuta o rottamazione e finanziamento Hyundai Plus. Questo D-SUV, con la sua combinazione di design distintivo e praticità, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo versatile e tecnologicamente avanzato.

Listino Prezzi e Allestimenti della Nuova Hyundai SANTA FE

1.6 T-GDi HEV 2WD AT 5 posti Business : € 49.600 XClass : € 54.350 7 posti Business : € 50.800 XClass : € 55.550

1.6 T-GDi HEV 4WD AT 5 posti Business : € 51.600 XClass : € 56.350 7 posti Business : € 52.800 XClass : € 57.550



Principali Equipaggiamenti di Serie

Allestimento Business Cerchi in lega da 18″ con pneumatici 235/60 R18 Fari anteriori Full LED Portellone posteriore elettrico Climatizzatore automatico bizona Cambio shift-by-wire Smart Key Sedili anteriori riscaldati Volante riscaldato e rivestito in pelle Sistema di navigazione con display touchscreen da 12.3” Connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless Bluetooth e riconoscimento vocale Servizi telematici Bluelink® Retrocamera e aggiornamenti Over The Air (OTA) Sensori di parcheggio anteriori e posteriori Tendine parasole posteriori Caricatore wireless per smartphone Prese USB anteriore e posteriore Quadro strumenti digitale da 12’’ con schermo TFT da 4,2’’

Allestimento XClass Cerchi in lega da 20″ con pneumatici 255/45 R20 Fari anteriori Full LED Wide Projection Vetri posteriori oscurati Sedili in pelle Sedili anteriori elettrici riscaldati e ventilati Sedile passeggero regolabile in altezza Sedili posteriori riscaldabili Luce ambiente Interni premium Cluster SuperVision – Quadro strumenti TFT LCD ad alta definizione da 12.3″ Hyundai SmartSense con Blind Spot Collision Avoidance (BCA) Rear Cross-Traffic Collision Avoidance (RCCA) Safe Exit Assist (SEA) Blind-Spot View Monitor (BVM) Highway Driving Assist 2 (HDA) Remote Smart Parking Assist (RSPA) Rilevamento della stanchezza del conducente (DAW) Regolazione automatica dei fari abbaglianti (HBA) Frenata autonoma di emergenza con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli e funzione junction e turning (FCA 2.0)



Optional Disponibili

Vernice Pastello Terracota Orange : € 0,00

: € 0,00 Vernice Metallizzata : € 750

: € 750 Vernice Micalizzata : € 950

: € 950 Vernice Matte : € 1.400

: € 1.400 Sunroof : € 1.100

: € 1.100 Bose & Tech (non disponibile con Calligraphy Pack): € 1.500 Sedile guidatore con funzione memory e volante con regolazione elettrica Premium Sound System BOSE® a 8 canali con woofer e amplificatore Head-Up Display Caricatore wireless per smartphone aggiuntivo

(non disponibile con Calligraphy Pack): € 1.500 Calligraphy Pack (non disponibile con Bose & Tech): € 3.900 Sedile guidatore con funzione memory e volante con regolazione elettrica Premium Sound System BOSE® a 8 canali con woofer e amplificatore Head-Up Display Caricatore wireless per smartphone aggiuntivo Caratterizzazione estetica esterna Calligraphy Interni premium dedicati con sedili in pelle nappa Cerchi in lega da 20″ dedicati Premium relaxation seat (guidatore e passeggero) Cassetto UV-C Sedile guidatore con supporto lombare elettrico a due celle Maniglia a scomparsa sul 3° montante

(non disponibile con Bose & Tech): € 3.900

