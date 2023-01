Contromano in autostrada, frontale evitato per miracolo

Immagini davvero incredibili quelle che possiamo vedere in questo video di una dashcam che ha immortalato un contromano in autostrada. Siamo in Cina, con il traffico che scorre regolarmente, e davanti all’auto che riprende la scena ci sono un SUV di colore scuro ed un camion cisterna.

Ad un tratto il SUV rallenta per poi frenare improvvisamente, proprio nel momento in cui alla sua destra sta per arrivare il camion. E’ a questo punto che il SUV riesce a spostarsi per far passare l’auto in contromano. Fortunatamente per tutti anche il guidatore del camion ha i riflessi pronti per spostarsi a sua volta sulla destra, lasciando strada libera al SUV, che altrimenti sarebbe rimasto intrappolato.

L’auto che appare all’improvviso in contromano sembra non avere intenzione di rallentare tant’è che anche l’automobilista che sta registrando la scena in questo video, deve evitarla sterzando abilmente sulla destra.

Non sappiamo se la folle corsa dell’auto in contromano si sia arrestata senza provocare danni. Sicuramente il sangue freddo dei tre protagonisti del video, unitamente ad un pizzico di fortuna, è stata una componente fondamentale per evitare un vero e proprio incidente disastroso.

