Scopri Orbea Diem: ebike di alta qualità per la città. Prestazioni, design e personalizzazione per una mobilità urbana sostenibile e confortevole.

Il brand spagnolo introduce un innovativo concetto per la mobilità urbana con il lancio di Orbea Diem, una gamma di e-bike pensate per gli spostamenti di tutti i giorni in città. Con tre varianti disponibili, la nuova gamma Diem punta a soddisfare le esigenze di chi cerca agilità e comodità urbana, facendo leva su prestazioni elevate, design raffinato e possibilità di personalizzazione.

Innovazione nella Mobilità Urbana

Diem di Orbea emerge come la risposta alle richieste della vita urbana moderna, offrendo ebike ad alte prestazioni che non trascurano estetica e comfort. Questa gamma, che si distingue per il suo stile pulito e le numerose opzioni di personalizzazione, mira a trasformare il concetto di spostamento cittadino.

Il programma MyO di Orbea permette di personalizzare la bicicletta secondo le proprie esigenze e preferenze, dall’ergonomia agli accessori specifici come portapacchi, rendendola una compagna ideale per la città.

Nuova gamma Orbea Diem

La gamma Diem si articola in tre modelli, ognuno con specificità tecniche che lo rendono unico:

Orbea Diem 10: il top di gamma, con cambio automatico Enviolo, trasmissione a cinghia Gates, motore Shimano Ep8 e autonomia fino a 150 km grazie alla batteria integrata da 630 Wh, si presenta come la scelta ideale per chi non vuole compromessi tra prestazioni e praticità.

Orbea Diem 20: offre un mix equilibrato di maneggevolezza e autonomia grazie al cambio interno Nexus Inter-5 di Shimano e al motore Ep6, per spostamenti urbani fluidi e confortevoli. Autonomia fino a 120 km.

Orbea Diem 30: con cambio Shimano Cues e trasmissione a catena, assicura affidabilità e una guida piacevole in città, sostenuta da una batteria da 540 Wh.

Tutti i modelli puntano su sicurezza e visibilità con il sistema di illuminazione intelligente Supernova Starstream, garantendo un’esperienza di guida sicura in ogni condizione.

Orbea Diem: disponibilità e prezzi

La gamma Diem è già disponibile sul mercato, rappresentando una proposta di valore per chi cerca un’alternativa sostenibile e di qualità per gli spostamenti urbani, confermando l’impegno di Orbea verso soluzioni innovative per la mobilità cittadina. Questi i prezzi dei tre modelli:

Orbea Diem 10: prezzo 5.599 euro

Orbea Diem 20: prezzo 4.599 euro

Orbea Diem 30: prezzo 3.799 euro

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD