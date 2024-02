La recensione della Mazda CX-5 nel test drive su strada del SUV giapponese che sfida la concorrenza dei marchi tedeschi.

La Mazda CX-5 è un SUV compatto aggiornato nell’ultima versione in termini di confort, raffinatezza e reattività. Vediamo quindi quali sono stati gli interventi stilistici, elettronici e le novità dei propulsori che contraddistinguono questo modello nel nostro test drive su strada.

Mazda CX-5: me la consigli?

Senza girarci troppo attorno, dico subito che questa CX-5 mi è piaciuta a prima vista, e quindi la risposta è sì, te la consiglio. La sensazione che mi ha regalato la Mazda CX-5 nella versione Newground che ho provato, è stata molto positiva fin dal primo istante, tanto che mi sono detto che non ha nulla da invidiare alle tanto rinomate auto tedesche. L’abitacolo è davvero spazioso e ottimamente rifinito. La pelle utilizzata da Mazda è di ottima qualità, e non solo quella dei sedili misti al tessuto scamosciato, bensì anche quella della plancia e delle portiere in cui spiccano cuciture eleganti che le donano un tocco di sportività.

La CX-5 Skyactiv-D 2.2 che ho provato con il cambio automatico Skyactiv-Drive a sei rapporti si è ottimamente comportata sia nell’utilizzo metropolitano sia nell’utilizzo extra-urbano. Si tratta tuttavia di un SUV per il quale le dimensioni contano, quindi il caotico traffico metropolitano potrebbe stargli stretto.

Chi ha una famiglia numerosa, o chi trasporta carichi voluminosi, apprezzerà la capacità del bagagliaio che arriva fino a 1.620 litri. Un bagagliaio ottimo che può quindi contenere senza problemi passeggini, borsoni per attività sportive e quant’altro.

Ti consiglio Mazda CX-5 Skyactiv-D 2.2 se cerchi un’automobile di classe, tecnologicamente avanzata, confortevole e facile da guidare. E’ una vettura ottima per chi viaggia molto per lavoro o per svago, sia in autostrada sia nell’extraurbano, forte di un abitacolo spazioso e confortevole e un’ottima dotazione tecnologica a livello di sistemi di guida.

Com’è la Mazda CX-5

Il restyling dell’ultima versione di Mazda CX-5 si manifesta attraverso un frontale definito, arricchito dalla distintiva ampia griglia Mazda. La sua estetica ha mantenuto una coerenza stilistica nel tempo, con angoli pronunciati sul davanti che si contrappongono alle forme fluide del posteriore, accompagnate da sottili curvature lungo i lati per enfatizzare l’agilità visiva.

L’introduzione di gruppi ottici Led sottili sia frontali che posteriori gli dona un tocco di sportività e migliora significativamente la visibilità, grazie all’innovativo sistema AFS (Adaptive Front-lighting System), che garantisce una gestione ottimizzata dell’illuminazione.

Nel modello Newground testato, il colore esclusivo Zircon Sand della carrozzeria e gli accenti lime green sulla griglia frontale mirano a catturare l’attenzione di un target giovane e attivo. Elementi come i cerchi in lega da 19 pollici bicolore, specchietti con contrasto di colore e finiture in argento satinato per i paraurti e le soglie laterali, sottolineano ulteriormente lo stile unico di questo SUV. Le modifiche estetiche apportate hanno consolidato il carattere di questo SUV sportivo ed elegante, le cui dimensioni generose trovano riscontro anche nell’abitacolo spazioso.

Interessante il sistema multimediale con display touch-screen da 10,25 pollici nel formato 8:3 con la possibilità di utilizzare Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Malgrado l’aspetto piacevole dello schermo da 8:3 mi è apparso troppo “schiacciato” per avere una visibilità completa durante l’uso del navigatore, sia esso quello originale Mazda, sia Google Maps o Waze. Ottimo il sistema audio, pulito e potente senza mai arrivare a distorcere il suono.

La Mazda CX-5 si distingue anche per la sua ampia dotazione di tecnologie avanzate per la sicurezza e l’assistenza al guidatore, tra cui il controllo della velocità adattivo, il sistema di monitoraggio degli angoli ciechi, il riconoscimento dei segnali stradali e il freno di stazionamento automatico. Viene inoltre arricchita dal sistema Cruising & Traffic Support (CTS), concepito per alleggerire lo stress del guidatore durante il traffico intenso, attraverso un supporto attivo nella gestione di accelerazione e sterzata, e dal Mazda intelligent Drive Select (Mi-Drive), che consente una selezione intuitiva tra differenti modalità di guida, ottimizzando l’esperienza al volante a seconda delle condizioni di marcia.

Il motore diesel Skyactiv D da 2,2 litri è capace, come detto, di sviluppare 150 CV di potenza e 380 Nm di coppia, caratteristiche che lo pongono all’avanguardia per efficienza. Questo motore è dotato di un sistema di iniezione ad alta pressione che migliora la combustione, riducendo i consumi e le emissioni.

Abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti, il diesel 2.2L della Mazda CX-5 raggiunge i 200 km/h di velocità massima e accelera da 0 a 100 km/h in 10,7 secondi, con un consumo medio omologato di 6,1 litri ogni 100 km, confermato dai nostri test su percorsi urbani ed extraurbani.

Mazda CX-5: su strada

Questa Mazda CX-5 Skyactiv-D 2.2 Newground è davvero una vettura facile da usare, intuitiva e precisa. La tenuta su strada è ottima e conferma la qualità costruttiva di assoluto livello. Nonostante il peso, il motore diesel offre una risposta adeguata, con un’ottima disponibilità di potenza e coppia.

Un motore che accompagna la guida, nonostante i 150 CV (110 kW) di potenza possono sembrare pochi per un motore da 2.2 litri. Sappiamo che Mazda calcola con precisione assoluta tutte le caratteristiche delle proprie auto, e a questo punto posso anche dire che qualche cavallo in più non sarebbe stato necessario. Anzi, sarebbe stato uno spreco di gasolio che avrei poi dovuto pagare una volta arrivato dal benzinaio. Non ultimo, mi sono trovato subito bene con il pedale dell’acceleratore a forza d’azionamento ottimizzato che consente di controllare in modo facile e preciso l’accelerazione e la decelerazione della vettura.

Con i suoi 150 CV, il la CX-5 si mostra capace di garantire una guida confortevole, nonostante il baricentro alto proprio di un SUV, che non incide negativamente sulla dinamica. Il segreto è un sistema di sospensioni che assicurano un buon bilanciamento tra tenuta di strada e comfort. In curva, l’auto mantiene un comportamento efficace, permettendo al guidatore di gestire facilmente la traiettoria anche ad alta velocità, senza evidenziare eccessivi rollii. Lo sterzo risulta preciso e ben calibrato per il tipo di auto.

Su strada la Mazda CX-5 Newground è un’auto divertente da guidare e nello stesso tempo molto comoda in ogni condizione. Un mix non facile da trovare nelle auto dello stesso segmento. Eppure, a pensarci bene, non potevo aspettarmi altro dalla nota filosofia Jinba Ittai di Mazda, che è il termine nipponico che rappresenta il concetto di fusione tra cavallo e cavaliere. Si tratta dell’armonia che si instaura tra cavallo e cavaliere, e che è il fulcro della progettazione della casa giapponese. In Italiano potremmo tradurlo come “piacere di guida”, ma sarebbe riduttivo, ovvero quel mix di agilità, sicurezza e comodità, in qualsiasi condizione di guida.

Mazda CX-5: Listino Prezzi

Segue il listino prezzi della gamma CX-5.

BENZINA

Mazda CX-5 2.0 e-Skyactiv 6MT 2WD Centre-Line: € 38.970

Mazda CX-5 2.0 e-Skyactiv 6MT 2WD Exclusice-Line: € 42.120

Mazda CX-5 2.0 e-Skyactiv 6MT 2WD Homura: € 43.870

Mazda CX-5 2.0 e-Skyactiv 6MT 2WD Advantage: € 40.570

Mazda CX-5 2.0 e-Skyactiv 6MT AWD Homura: € 46.170

Mazda CX-5 2.0 e-Skyactiv 6MT AWD Takumi: € 48.120

DIESEL

Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D 6MT 2WD Centre-Line: € 40.970

Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D 6MT 2WD Exclusice-Line: € 44.120

Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D 6MT 2WD Homura: € 42.570

Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D 6MT 2WD Advantage: € 45.870

Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D 6AT 2WD Advantage: € 47.870

Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D 6AT 2WD Newground: € 43.670

Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D 6AT AWD Newground: € 45.970

Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D 6AT AWD Homura: € 51.170

Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D 6AT AWD Takumi: € 53.120

Copyright Image: Sinergon LTD