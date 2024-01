Gogoro Pulse è l’ultimo modello di smartscooter elettrico, idotato di prestazioni interessanti, tecnologie Snapdragon-powered e un design moderno. Ecco le caratteristiche e le specifiche del Gogoro Pulse.

Gogoro, nota per le sue soluzioni innovative nel campo del battery swap, ha recentemente presentato i dettagli del suo ultimo modello di smartscooter elettrico, Gogoro Pulse. Questo scooter si distingue per le doti di accelerazione abbinati ad una coppia notevole. Caratteristica unica di Pulse è l’integrazione di tecnologie Snapdragon-powered, una novità per gli scooter.

Fondata nel 2011, Gogoro ha lanciato una serie di scooter elettrici dalla linea elegante ed installato numerose stazioni di scambio batterie, facilitando così la sostituzione rapida delle batterie scariche per combattere la cosiddetta ansia da autonomia per i conducenti.

Il design dell’ultimo smartscooter di Gogoro, simile al recente modello CrossOver all-terrain, si allontana dall’estetica classica a favore di uno stile più moderno e sofisticato. Per Gogoro rappresenta un salto qualitativo nell’esperienza di guida, combinando passi in avanti sul fronte delle prestazioni elettriche ed efficienza aerodinamica, con un’illuminazione innovativa e un’interfaccia utente interattiva.

Il telaio del Pulse, progettato per minimizzare la resistenza aerodinamica, contribuisce anche al raffreddamento del motore elettrico attraverso un sistema ibrido. Il cuore del veicolo è un motore elettrico da 9 kW, capace di raggiungere i 50 km/h in soli 3,05 secondi, con una velocità massima di 116 km/h.

Il sistema Hypercore include sei modalità di guida selezionabili, assicura una coppia notevole alla ruota posteriore, mentre l’autonomia dichiarata è di circa 170 km a velocità costante di 30 km/h, variabile in base allo stile di guida.

Navigatore integrato e Dov’è di Apple

Questo scooter elettrico sfrutta il nuovo chipset Snapdragon di Qualcomm per il suo cruscotto intelligente, che offre navigazione e informazioni in tempo reale. Il cruscotto digitale da 10,25 pollici fornisce informazioni cruciali come la stazione di scambio batterie più vicina e lo stato della carica.

Il Pulse può essere controllato da remoto tramite iPhone e Apple Watch, con la possibilità di localizzare il veicolo tramite la rete Dov’è di Apple.

Gogoro ha inoltre integrato un innovativo sistema di illuminazione a LED attivo, che si adatta alle condizioni di guida, come la velocità, le curve e il meteo. Dettagli su prezzo e disponibilità internazionale non sono stati ancora rivelati, la distribuzione inizierà a Taiwan per la fine del secondo trimestre del 2024.

Copyright Image: Sinergon LTD