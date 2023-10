Apple Airtag come antifurto auto, moto e bici: ecco come usarlo

L’Apple AirTag è un piccolo e potente dispositivo che può aiutarti a tenere traccia dei tuoi oggetti di valore. Ma sai che puoi anche utilizzarlo come un dispositivo antifurto per la tua auto, moto o bicicletta? Scopriamo come.

Cos’è l’Apple AirTag?

L’Apple AirTag è un piccolo dispositivo dotato di tecnologia Bluetooth che può essere utilizzato per tenere traccia dei tuoi oggetti.

È più grande e leggermente più spesso di una moneta da due euro e può essere associato a un solo ID Apple. Una volta abbinato, la posizione dell’AirTag sarà visibile nell’app “Dov’è” se i dati sulla posizione sono disponibili.

Come funziona l’AirTag?

Gli AirTag non sono dispositivi GPS. Non hanno un chip di localizzazione GPS all’interno. Invece, funzionano tramite il loro identificativo univoco Bluetooth e la rete di dispositivi Apple connessi alla rete e ai server di Apple.

In poche parole, l’AirTag cerca dispositivi compatibili entro un raggio di circa 100 metri, ai quali trasmette il suo identificativo. Questo dispositivo poi trasmette l’identificativo dell’AirTag e la propria posizione ai server di Apple, permettendo al legittimo proprietario di rintracciarlo.

Grazie alla tecnologia Ultra Wideband disponibile sui dispositivi Apple più recenti (da iPhone 11 in poi), il rilevamento della posizione è ancora più preciso e include una ricerca direzionale, indicando in quale direzione, rispetto al ricevitore, si trova l’AirTag e a che distanza.

Posso utilizzare l’AirTag come antifurto per auto e moto?

La risposta è “dipende”. Ci sono alcune condizioni che devono essere soddisfatte.

Condizioni per l’utilizzo dell’AirTag come antifurto

Distanza: L’AirTag deve trovarsi entro un raggio di massimo 100 metri da un dispositivo Apple con geolocalizzazione e Bluetooth attivi. Visibilità: L’AirTag non deve essere visibile all’eventuale ladro. Nello stesso tempo va detto che se lo nascondiamo troppo bene, il metallo della carrozzeria potrebbe schermarlo e limitarne la portata. Se lo lasciamo troppo in vista, il ladro potrebbe scoprirlo e gettarlo via.

Inoltre, Apple ha inserito alcune funzionalità di sicurezza per prevenire che gli AirTag siano utilizzati per spiare le persone. Ad esempio, un avviso viene attivato quando un AirTag sembra accompagnare qualcuno che non è il suo proprietario. Questo avviso può apparire sul telefono della “vittima” (se utilizza un iPhone), ma può anche generare un avviso acustico sull’AirTag stesso.

Come utilizzare l’AirTag come antifurto per ritrovare oggetti smarriti o rubati

L’Apple AirTag è molto utile per ritrovare oggetti smarriti. Puoi inserire l’AirTag in un accessorio compatibile, come un portafoglio o un portachiavi, per ritrovare facilmente questi oggetti.

Inoltre, l’AirTag può essere utile se hai lasciato la tua auto in un parcheggio grande o in un’area di sosta in una città che non conosci. Sarà molto più facile ritrovare la tua auto.

Come collegare l’AirTag a bici, moto e auto

Sul mercato esistono diversi accessori con cui agganciare, nascondere o incorporare l’AirTag ai tuoi mezzi di trasporto e oggetti di uso quotidiano. Ecco alcuni esempi:

Collegare l’AirTag alla bici

Negli Stati Uniti, il numero di furti e lo smarrimento di biciclette sono in costante aumento. Per questo motivo, molte aziende hanno creato accessori per agganciare l’AirTag alla bicicletta, nascondendolo e proteggendolo da urti e intemperie.

Esistono vari gadget facilmente reperibili su Amazon che consentono di nascondere l’AirTag in vari parti della tua bicicletta, come per esempio nel campanello, nel manubrio, nel fanale, nel sottosella o nel porta borraccia.

Collegare l’AirTag all’auto

Diciamo che ci sono modi migliori per proteggere la propria auto, come i veri GPS tracker per automobile. C’è anche da dire che non ci sono controindicazioni nell’utilizzare l’AirTag in modo più semplice: potresti inserirlo in una custodia protettiva e poi posizionarlo nel vano portaoggetti della tua auto o nasconderlo nel bagagliaio.

In questo modo, potresti utilizzarlo come un tracker in caso di furto, ma anche per ritrovare facilmente la tua auto in qualsiasi parcheggio o luogo.

Collegare l’AirTag ad altri oggetti come chiavi, portafogli e zaini

Puoi utilizzare l’AirTag con due accessori fondamentali: il portafoglio e il portachiavi. Esistono portafogli con alloggiamento AirTag incorporato e portachiavi ideati appositamente per l’AirTag.

Come ritrovare l’oggetto smarrito

Una volta che avrai abbinato l’AirTag al tuo iPhone, sarà molto facile ritrovare le chiavi o qualsiasi altro oggetto che hai smarrito. Basta aprire il tab “Oggetti” nell’app “Dov’è” e utilizzare l’apposito pulsante per far suonare l’altoparlante integrato di AirTag. Oppure puoi semplicemente chiedere a Siri “Ehi Siri, trovami le chiavi”.

Se l’oggetto smarrito non si trova nelle vicinanze, puoi usare l’app “Dov’è” per visualizzare sulla mappa la sua posizione.

Quanto può arrivare l’AirTag e quanto dura la sua batteria?

L’AirTag ha una portata, in condizioni ideali, di circa 100 metri. Entro i 15 metri, entra in gioco la funzione UltraWideBand del chip U1, che ti permette di navigare con precisione verso l’oggetto smarrito. Ricorda che puoi collegare un massimo di 16 AirTag.

Se l’AirTag si trova in un posto ancora più lontano, sfrutterà le reti esistenti degli smartphone nelle sue vicinanze, in modo da poterti inviare sempre la sua posizione con precisione.

La batteria dell’AirTag può durare molto tempo (oltre un anno secondo le stime di Apple), e potrai tenere traccia della sua carica dall’app “Dov’è”.

Ma funziona davvero?

L’Apple AirTag è un potente dispositivo che può aiutarti a tenere traccia dei tuoi oggetti di valore e a ritrovarli se li perdi. Puoi anche utilizzarlo come un dispositivo antifurto per la tua auto, moto o bicicletta, a patto che tu rispetti alcune condizioni. Ricorda sempre che la sicurezza dei tuoi beni è importante, ma la tua sicurezza personale lo è ancora di più.

