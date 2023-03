La nuova Hyundai Sonata è “wow”, e lo dimostra in questo video spia

Non viene importata in Italia e forse è un peccato, perchè la nuova Hyundai Sonata potrebbe essere l’auto giusta per molti, o almeno per quelli che non vogliono un SUV. La berlina coreana ha adottato uno stile maggiormente aggressivo, con proporzioni ribassate e un look più pungente, come possiamo vedere in questo video spia. Se le immagini ufficiali sono già state rilasciate, è la prima volta che possiamo vederla “dal vivo”.

Il nuovo frontale della Hyundai Sonata presenta una striscia a LED che caratterizza la parte anteriore per tutta la sua larghezza. I fari risultano allora nascosti, incastonati nella parte superiore della presa d’aria. Il tutto con una linea coerente in tutte le sue parti, con proporzioni corrette e quel tocco di sportività che piace sempre.

Il video spia ci mostra una nuova Hyundai Sonata con uno stile moderno e personale, che finalmente non prende “spunto” da altri, ma cerca di imporre il proprio design. Una scelta di linee azzeccate, che potrebbe piacere a molti anche qui da noi in Italia.

Non si conoscono le scelte per quanto riguarda le motorizzazioni, anche se le fonti locali parlano del quattro cilindri turbo da 2,5 litri disponibile sulla Sonata N Line da 290 CV, che potrebbe essere la motorizzazione di serie della nuova Sonata al posto del 1,6 turbo.

