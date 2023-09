Bianchi Specialissima è l’ultima creazione del Reparto Corse Bianchi, che si posiziona a fianco di Oltre al vertice della gamma road grazie a un approccio innovativo che apre la strada a una nuova generazione di biciclette All-Rounder, in cui leggerezza e aerodinamicità contribuiscono all’unico obiettivo che conta: farvi andare più veloce.

La performance su percorsi ricchi di salita è condizionata anche dall’efficienza e dalla guidabilità in discesa, oltre che dalla capacità di risparmiare preziosi watt nei tratti in pianura. Ed è su questo assunto che Bianchi ha ridisegnato il telaio ed i componenti della nuova Specialissima con un approccio sistemico che ha migliorato l’efficacia aerodinamica.

Bianchi Specialissima: caratteristiche

Con i suoi 6,6 kg di peso complessivo (bici completa, in taglia 55), e un rapporto rigidità-peso ai vertici del mercato, Specialissima sa come affrontare la strada. Se la precedente generazione di Specialissima aveva bisogno di una pendenza di 8,8% per garantire un vantaggio agli atleti Pro, il Reparto Corse è riuscito ad abbassare questa soglia fino al 6%.

Un vantaggio concreto: rispetto alla precedente generazione, su una salita di 10 km al 6% le soluzioni adottate sulla nuova Specialissima portano un vantaggio di 8,7 secondi per un atleta che produce una potenza di 200 watt. In pianura, il vantaggio a 200 watt diventa di 31,19 secondi. Per i più forti scalatori al mondo, capaci di toccare i 30 km/h su una salita al 6%, la nuova Specialissima consente di risparmiare ben 3,6 watt di potenza.

Nel ricercare la miglior efficienza aerodinamica, il Reparto Corse Bianchi si è ispirato allo sviluppo di Oltre RC, la aero hyperbike. Come su Oltre, infatti, la forcella di Specialissima è integrata efficacemente nel telaio per ridurre l’attrito, e anche le forme della stessa forcella sono ispirate a quelle di Oltre. Anche il tubo reggisella a D segue il profilo aerodinamico ottimizzato impiegato in altre sezioni della bicicletta.

Raggiungere un peso così ridotto non sarebbe stato possibile senza uno sforzo di ottimizzazione che ha riguardato la bici nell’insieme e ogni suo singolo componente. In particolare, il Reparto Corse Bianchi ha lavorato ridistribuendo in maniera strategica pesi e materiali dall’area posteriore a quella anteriore della bici, disegnando foderi verticali sottilissimi e foderi orizzontali più snelli, con un tubo sterzo di forma più generosa per un miglior vantaggio aerodinamico.

La ricerca ossessiva di riduzione del peso ha toccato anche elementi di dettaglio come il forcellino del cambio ed il sistema di bloccaggio del tubo sella integrato. Anche la speciale verniciatura del modello Specialissima RC consente di eliminare ulteriori 40 grammi rispetto alle altre varianti.

A esaltare la performance di Specialissima RC, sono inoltre componenti specificamente sviluppati, a cominciare dal manubrio integrato. Con costruzione full carbon e disponibile in cinque lunghezze, il manubrio pesa appena 330 grammi nella versione 110×380 mm. Compatibile con passaggio cavi interno Acros, il manubrio presenta un reach di 73 mm, drop di 125 mm e due gradi di flare. Il manubrio Specialissima RC è compatibile anche con le altre versioni di

Specialissima RC è assemblata con ruote Bianchi Reparto Corse con cerchi da 33 millimetri, tubeless ready e compatibili con pneumatici fino a 32 mm, e mozzi Ceramitech di alta qualità. Il peso della coppia ruote è di soli 1.380 gr. L’impiego alternato di raggi tradizionali e straight pull garantisce il perfetto equilibrio fra velocità e comfort. Telaio, componenti e atleta si integrano in un concetto tecnico unico e olistico, andando a formare un efficiente sistema uomo-macchina.

Bianchi ha realizzato tre diverse versioni, ad accompagnare il top di gamma RC, ci sono infatti Specialissima Pro e Specialissima Comp.

Bianchi Specialissima RC

Pensata per i professionisti del World Tour e per gli atleti più esigenti, che cercano una bici ultraleggera che consenta di raggiungere la massima prestazione in salita e di garantire un’efficienza ottimale anche sugli altri terreni. Il telaio e i componenti firmati da Bianchi, ultraleggeri e ottimizzati dal punto di vista aerodinamico, assicurano prestazioni eccellenti anche nei tratti pianeggianti e nelle discese tecniche che si incontrano prima e dopo le salite.

Specialissima RC è assemblata con componenti Bianchi ad alte prestazioni, quali il manubrio Specialissima RC, le ruote Reparto Corse 33R e la sella RC139. Specialissima è disponibile in un’unica variante colore, con impiego minimo di vernice per ottenere un vantaggio di peso di ulteriori 40 grammi.

Bianchi Specialissima Pro

Pensata per gli amatori più appassionati, per coloro che chiedono il massimo a sé stessi sia in salita che in discesa, Specialissima Pro è la bicicletta ideale per chi nelle granfondo non si accontenta mai di partecipare. Pro è una macchina da gara vincente, con il medesimo cockpit aerodinamico di Specialissima RC, ed è dotata della tecnologia Bianchi CV che elimina le vibrazioni, per un comfort superiore.

Specialissima Pro è completata da ruote Velomann Palladium e sella Velomann Mitora Hyper da 139 mm, ed è disponibile in due sofisticate

varianti colore, entrambe opache: Celeste metallizzato sfumato con nero carbonio, e grigio con riflessi viola (mystic grey) sfumato con nero carbonio.

Bianchi Specialissima Comp

La versione Comp nasce per chi vuole vivere da subito l’esperienza di una All-Rounder di livello assoluto, con la possibilità di farla evolvere componente dopo componente. Specialissima Comp è infatti perfettamente compatibile con il manubrio integrato del modello top RC, per chi desidera fare il salto di qualità. Comp è dotata di ruote Velomann Palladium e sella Mitora H1 da 139 mm, ed è disponibile in due varianti colore lucide: l’iconico celeste ed un intrigante grafite.

