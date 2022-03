Roger Dubuis Knights of the Round Table: una creazione straordinaria

Un mito antico forgiato da abilità artigianali contemporanee.

Roger Dubuis Knights of the Round Table: i codici della cavalleria sono nati migliaia di anni fa, ma le virtù su cui si fondavano sono ancora vive nella mente di molti. Ecco perché l’eccellenza continua ad essere l’obiettivo di Roger Dubuis, sebbene, la missione primaria della Maison sia quella di continuare a impegnarsi per cambiare le regole del gioco e, di conseguenza, per incarnare il futuro dell’Iper Orologeria.

I nuovi straordinari progressi compiuti dal brand ginevrino in questo senso sono incarnati dalla più recente evoluzione dell’iconica collezione Knights of the Round Table . Il nuovo segnatempo è stato decorato con rara maestria artistica, eccezionale abilità artigianale e sfrenata creatività che ne fanno un modello di riferimento per il settore.

Roger Dubuis Knights of the Round Table: caratteristiche

Dando vita alla leggenda nel modo più emozionante in assoluto, i dodici indici delle ore a forma di cavalieri realizzati in oro rosa 18 K 750/1000 sono stati disegnati per apparire in movimento, ciascuno nella propria postura unica. Creare figure di cavalieri così espressive è stata la vera sfida che gli artigiani della Maison hanno dovuto affrontare e che hanno vinto dopo un anno e mezzo di incessante impegno.

Ogni personaggio è un capolavoro di micro-scultura, dotato di un’armatura medievale a piastre, uno scudo e un elmetto; le armi personalizzate sono sguainate e pronte alla battaglia. Il piano su cui poggiano ha richiesto l’assemblaggio manuale di ogni singolo pezzo del mosaico di vetro. Dettagli complessi come questi dimostrano ampiamente quanto Roger Dubuis padroneggi alla perfezione i métier d’art – abilità riservata a pochi, in qualsiasi epoca.

Mettendo in scena una situazione immaginaria dove i cavalieri si preparano a difendersi da un pericolo imminente, ogni guerriero è posizionato a ridosso di una flangia rosso sangue trasparente realizzata in vetro di Murano. Questo prezioso materiale è stato impiegato anche per creare la texture scura e lucente del quadrante nero. Il vetro di Murano è in grado di piegare i raggi di luce in modo unico, interessante e attuale.

Mosso da un calibro RD821 Monobalancier, Roger Dubuis Knights of the Round Table è un orologio contemporaneo nelle finiture e nel design e comprende una cassa dalle linee definite, realizzata in un intenso oro rosa 18K 750/1000. Alla leggendaria fedeltà dei cavalieri al loro regno fa da contrappunto la fedeltà della Maison all’arte della scultura iper-espressiva e agli standard di eccellenza più elevati, fra cui la meticolosa finitura a mano di tutti i componenti di questo movimento da 45 mm, nel rispetto dei criteri imposti dal Poinçon de Genève, una delle certificazioni più esclusive dell’orologeria contemporanea.

La corona e la sua protezione sono volutamente realizzate a forma di guardia di spada disegnata in modo da dare l’impressione che nell’orologio sia conficcata una lama, esattamente come la spada Excalibur è conficcata nella roccia secondo la leggenda di re Artù.

Un nuovo anello di cristallo zaffiro trasparente è stato posizionato sotto la lunetta per permettere di ammirare a tutto tondo i minuziosi dettagli dei cavalieri. Gli intenditori che collezioneranno questo capolavoro potranno ammirare in esclusiva tutte le espressioni e le movenze delle micro-sculture grazie alla vista privilegiata a loro riservata.

Sul retro della cassa, la massa oscillante è stata completamente riprogettata con una finitura circolare costituita da due strati intrecciati di forme piramidali dalle linee spezzate che richiamano l’estetica delle vetrate dei castelli. Ispirata agli intagli triangolari attorno al bordo del segnatempo, questa sofisticata scelta di design regala una vista ipnotica sulla massa che si muove all’interno del mosaico. Tutt’intorno è riportata l’incisione del famoso giuramento pronunciato, secondo la leggenda, da tutti i cavalieri che si impegnarono a difendere Re Artù: “Attorno a questa tavola i cavalieri più valorosi sederanno come pari. Essi partiranno in cerca d’avventura, facendo giustizia, proteggendo i deboli, domando gli arroganti”.

Il cinturino in pelle di vitello nera – il primo della collezione Roger Dubuis Knights of the Round Table a essere dotato di Sistema di Sgancio Rapido – permette una sostituzione semplice, completando al contempo l’estetica e il carattere lussuoso di questo leggendario orologio ideato per i guerrieri contemporanei.

Solo pochi fortunati potranno fare proprio uno dei 28 esemplari dell’edizione limitata disponibile esclusivamente nelle boutique Roger Dubuis.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.