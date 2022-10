Il miglior disastro automobilistico di sempre, evitato per miracolo

Difficilmente si può trovare in rete un video come quello che pubblichiamo oggi. Da una parte vite umane che potevano essere messe in serio pericolo in pochi istanti, dall’altro uno spettacolare fenomeno di incastri che permette a questo pick up di passare indenne tra le auto.

Una sincronia perfetta tra così tanti mezzi che difficilmente può essere ripetuta in un film o serie tv. Il pick up passa infatti tra le auto in movimento e passa poi in mezzo ad altre auto incolonnate ad un semaforo rosso.

Eppure tutto nasce da un incidente precedente, quando il pick up bianco sembra prendere il volo all’incrocio. Invece lo vediamo appunto passare tra le altre auto per poi scomparire dalla scena senza aver fatto alcun incidente.

Un vero e proprio miracolo, che ha permesso a tanti automobilisti di uscire completamente indenni da quello che poteva essere un vero e proprio disastro automobilistico.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.