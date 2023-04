Zenith Defy Revival Shadow: l’orologio moderno dal design vintage

Il nuovo Zenith Defy Revival Shadow re-immagina il primo design Defy del 1969 in una versione incredibilmente moderna e raffinata. Il nuovo Revival Shadow è una creazione moderna con un design vintage, ispirato agli orologi Zenith total black prodotti dalla Manifattura come prototipi funzionanti in serie estremamente limitate già dal 1970.

Riprendendo lo stile del Chronomaster Revival Shadow che lo precede, il Defy Revival Shadow unisce in modo creativo la tradizione dello storico modello a una nota contemporanea, grazie alle tonalità scure e alle texture delicate.

Zenith Defy Revival Shadow: caratteristiche

Già nel 1969, con l’A3642, l’iconica cassa angolare in acciaio di Defy si è distinta per le superfici straordinariamente lucide e satinate. Eppure, il Defy Revival Shadow ha uno stile decisamente elegante e monolitico. Realizzata in titanio, metallo noto per la sua leggerezza, durevolezza e resistenza alla corrosione, l’inconfondibile cassa angolare Defy Revival con lunetta a quattordici lati è interamente microsabbiata per una finitura opaca, che ne mette in risalto la tonalità grigia scura del titanio e la singolare geometria.

I toni e le texture, estremamente moderni per un design creato nel 1969, evidenziano ulteriormente il carattere visionario della linea Defy di Zenith, la cui silhouette, a distanza di oltre cinquant’anni, continua ad esprimere audacia e contemporaneità. Per la prima volta, le maglie e la fibbia dell’iconico bracciale effetto “scala” di Zenith, ideato in origine nel 1969 dalla leggendaria società Gay Frères in esclusiva per il brand, sono realizzate in titanio e presentano la stessa finitura opaca della cassa. La leggerezza del titanio esalta il comfort di questo bracciale ampiamente collaudato, che presenta una fibbia déployante rivisitata in chiave ergonomica ed essenziale.

Zenith Defy Revival Shadow vanta un quadrante nero opaco dal look decisamente rétro, il che è quasi paradossale se si pensa che la linea originale di orologi da polso Defy si contraddistingueva per i colori vivaci del quadrante e i sorprendenti effetti sfumati. Sia le lancette, trattate con pigmenti Super-LumiNova color crema, che gli indici delle ore quadrati applicati e caratterizzati da solchi orizzontali sono lucidi e rodiati per una leggibilità ottimale.

Visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro, che non compromette l’impermeabilità di 300 metri della cassa, il movimento di manifattura automatico Elite 670 oscilla alla frequenza di 4 Hz (28.800 A/ora) e garantisce una riserva di carica di 50 ore.

