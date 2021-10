Smartwatch H1 HSmart: il nuovo device tecnologico

La nuovissima brand extension del marchio meneghino, che fa il suo ingresso nel mercato degli smartwatch con il modello H1.

Smartwatch H1 HSmart: la famiglia Hoops si arricchisce di una nuovissima brand extension, HSmart, che già dal nome lascia intuire la scelta del brand meneghino di arricchire la famiglia con una novità nella tecnologia da polso. Smartwatch come base, alta tecnologia come punto fisso di partenza, creatività e stile come segno di riconoscimento, il tutto al servizio di una performance a 360 gradi.

Smartwatch H1 HSmart: caratteristiche

Il primo nato HSmart si chiama “H1”. Device altamente tecnologico con display quadrato da 1,69 pollici, Oled ad alta luminosità e definizione, incastonato in una cassa bombata ultra leggera da 40gr. Il sensore G-sensor integrato permette di registrare e monitorare l’esercizio fisico 24 ore su 24.

Dagli step giornalieri al consumo calorico, passando per la distanza percorsa e le ore di attività, H1 tiene traccia di tutte le attività svolte durante la giornata, permettendo di adattare le funzioni dello smartwatch al diverso tipo di sport praticato.

La durata della batteria, che si estende fino a 7 giorni, rende questo smartwatch il device adatto all’utilizzo quotidiano e la leggerezza che lo contraddistingue fa si che sia estremamente comodo da portare in ogni momento.

Ma HSmart dedica particolare attenzione anche all’estetica di “H1” e presenta una collezione multicolor con tinte che vanno dal nero al rosa, passando per grigio perla, salvia, ottanio con tocchi di oro e argento. Diversi sono anche i bracciali intercambiabili tra cui scegliere: il nuovo cinturino in silicone con effetto soft touch flessibile e completamente calamitato oppure con fibbia, o ancora in maglia metallica nera, argento e oro.

