Suunto 9 Peak Pro: il nuovo orologio GPS multisport

Suunto 9 Peak Pro è un orologio GPS multisport, prodotto in Finlandia con il 100% di energia rinnovabile, è il primo Suunto la cui impronta di emissioni di carbonio nella produzione è completamente compensata con le Verified Carbon Units: durante il suo intero ciclo di vita crea solo 7,5 kg di CO2 – l’equivalente della guida di un’auto a combustibile fossile per 44 km.

Suunto da sempre vuol dire robustezza, durabilità ed eleganza. Anche Suunto 9 Peak Pro ricalca questa linea, in quanto eccelle per resistenza, versatilità e leggerezza, con il suo minimo ingombro di soli 10,8 mm di spessore sa adattarsi ad ogni polso e ad ogni circostanza.

Suunto 9 Peak Pro: caratteristiche

Suunto 9 Peak Pro è stato progettato per durare a lungo ed essere riparabile per ridurre al minimo i rifiuti e l’impatto sull’ambiente. Realizzato con materiali di altissima qualità, Suunto lo ha testato con le prove più estreme: ghiaccio, sabbia, cadute e urti, pressione e sale.

Suunto 9 Peak Pro offre la migliore durata della batteria di qualsiasi altro orologio Suunto, con tre modalità: Performance, Endurance e Tour. La batteria dura 21 giorni nell’uso quotidiano, 40 ore in modalità Performance, 70 ore in modalità Endurance e 300 ore in modalità Tour.

Suunto 9 Peak Pro può connettersi contemporaneamente a quattro sistemi satellitari (GPS, Glonass, Galileo, Beidou) e a un massimo di 32 satelliti individuali. Ciò significa una velocità ed una precisione del segnale GPS senza precedenti, anche in condizioni difficili, come in aree con edifici molto alti o in scoscese valli montane.

In combinazione con l’applicazione Suunto e una vasta gamma di servizi partner, Suunto 9 Peak Pro offre agli utenti molteplici opzioni per la ricerca di percorsi, una guida turn-by-turn e strumenti di allenamento avanzati. Scoprire e creare percorsi è facile grazie alle mappe di calore, alle mappe 3D e alle mappe che indicano la tipologia di superficie stradale racchiuse nella Suunto App. Ora Suunto App è compatibile con iPad e tablet Android, ed è ancora più facile pre-strutturare gli allenamenti ad intervalli e seguire il piano durante la sessione.

Suunto 9 Peak Pro è realizzato in sei versioni diverse, quattro modelli in acciaio inossidabile (499€) e due modelli in titanio (629€). È disponibile un’ampia gamma di cinturini accessori che permetteranno di riflettere una moltitudine di stili personali.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.