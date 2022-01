Tre orologi colorati e sette design digitali Swatch incarnano lo spirito degli sport invernali.

Swatch Giochi Olimpici Invernali Pechino 2022: il brand lancia tre nuovi orologi e sette design digitali Swatch X You che piaceranno sia ai professionisti degli sport invernali, sia a chi ama l’atmosfera après-ski.

Swatch collabora da oltre trent’anni con diversi talenti degli sport invernali, dal freeskiing allo snowboard, e in qualità di partner ufficiale, il marchio coglie l’occasione per mostrare la creatività, l’energia e il colore che lo caratterizzano. I motivi presenti sull’orologio Gent e sui due New Gent rendono omaggio al panorama delle sinuose montagne che l’artista Lin Cunzhen ha rappresentato nel suo modello iconico Beijing 2022, insieme ad elementi tradizionali e moderni della cultura cinese, del taoismo e della vitalità degli sport invernali.

Swatch Giochi Olimpici Invernali Pechino 2022: Charm of Calligraphy

Charm of Challigraphy dona un tocco di colore e di simbolismo al polso. Swatch celebra con questo vivace modello una forma d’arte tradizionale e imponenti paesaggi montuosi. Il rosso e il giallo simboleggiamo la passione, la giovinezza e la vitalità. La cassa da 34mm, il vetro e la fibbia sono realizzati in materiali di origine biologica, mentre il quadrante è caratterizzato da indicatori di colori bianco

e giallo. Il lato inferiore del cinturino multicolore rivela il claim del brand “Time Is What You Make Of It”.

Swatch Giochi Olimpici Invernali Pechino 2022: Red Rivers and Mountains

Nella natura del taoismo, cielo e uomo sono una cosa sola. Red Rivers and Mountains dà vita a questa credenza con uno straordinario modello completamente stampato su un cinturino in silicone trasparente e rosso. La cassa da 41mm, il vetro e la fibbia sono realizzati in materiali di origine biologica, mentre il quadrante è caratterizzato da indicatori multicolore che ricordano gli anelli olimpici. Il lato inferiore del cinturino modellato rivela il claim del brand “Time Is What You Make Of It”.

Swatch Giochi Olimpici Invernali Pechino 2022: Chinese Winter Scenery

Chinese Winter Scenery riflette le tonalità di blu che Lin Cunzhen ha utilizzato nell’emblematico Beijing 2022 per rappresentare i sogni, il futuro e la purezza del ghiaccio e della neve.

La cassa da 41mm, il vetro e la fibbia sono realizzati in materiali di origine biologica, mentre il quadrante bianco è caratterizzato da indicatori blu. Il lato inferiore del cinturino multicolore rivela il claim del brand “Time Is What You Make Of It”.

