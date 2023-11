Seiko Prospex Sumo: il nuovo orologio in edizione limitata

Seiko Prospex Sumo: l’iconica collezione presenta un nuovo segnatempo in edizione limitata di 2.000 esemplari, disponibile in esclusiva per l’Europa. Questa inedita creazione si ispira a Silfra, la famosa spaccatura situata nel Parco Nazionale di Thingvellir, in

Islanda, Patrimonio dell’Unesco.

La Faglia di Silfra è un luogo magico per gli amanti delle immersioni: è l’unico al mondo dove i sommozzatori hanno la possibilità di toccare due differenti continenti nello stesso momento, da una parte l’Eurasia, dall’altra l’America.

Seiko Prospex Sumo: caratteristiche

La cassa d’acciaio del nuovo segnatempo Prospex ispirato a Silfra ha un diametro di 45 mm ed è quella della linea “Sumo”, nota tra gli entusiasti del brand per via della sua forma “tonneau”, qui riproposta in una versione contemporanea con una silhouette moderna e compatta.

Il quadrante richiama il colore blu scuro della faglia e mostra al centro una sfumatura più chiara, che, attraverso questo effetto cromatico a contrasto, riproduce le spaccature degli stretti oceanici. Gli indici e le sfere con Lumibrite garantiscono la massima leggibilità. La finestrella con l’indicazione della data è posta alle ore 3. La lunetta girevole è in alluminio bicolore, blu e verde scuro.

L’orologio è alimentato dal calibro 6R35 con carica automatica, che assicura una riserva di marcia di 70 ore. Completa il segnatempo il bracciale in acciaio, chiuso da una triplice chiusura pieghevole con pulsante di sicurezza e rilascio e possibilità di estensione per muta. L’orologio è inoltre dotato di un cinturino aggiuntivo intercambiabile in silicone blu ed è presentato in un astuccio speciale che riporta la dicitura Limited Edition.

