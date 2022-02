Tag Heuer Connected 2022: i nuovi smartwatch di lusso

Tag Heuer lancia la straordinaria nuova generazione del suo orologio Connected.

Tag Heuer Connected 2022 è la nuova generazione dell’orologio progettato per offrire eleganza e prestazioni sportive. Il marchio svizzero di orologi di prestigio è un pioniere nel segmento degli smartwatch di lusso dal 2015. I due nuovi orologi sottolineano ognuno un diverso aspetto della distintiva passione di TAG Heuer e offrono accesso ad un crescente ecosistema digitale di attività sportive, app Wellness ed eleganti quadranti ispirati agli iconici cronografi Tag Heuer.

Tag Heuer Connected si è affermato come leader mondiale tra gli smartwatch di lusso e la nuova generazione del Connected propone due modelli, ciascuno dei quali enfatizza un aspetto della sua identità. Frutto dello storico patrimonio di Tag Heuer nel mondo dello sport, il modello più grande da 45 mm offre un look sportivo rivisitato. Il modello più piccolo da 42 mm ha un profilo sottile di estrema eleganza.

La caratteristica expertise nella progettazione di TAG Heuer e le migliorie tecniche complessive assicurano alla nuova generazione del Connected la conferma di una posizione di spicco a livello globale.

Tag Heuer Connected 2022 da 42mm

La versione da 42 mm dell’orologio ha un aspetto più elegante e sofisticato, progettato per piacere a tutti. È perfetta per un evento elegante, da portare in ufficio o durante un’attività sportiva. Presenta una cassa più fine, con due pulsanti ergonomici in acciaio, una lunetta sottile e un bracciale interamente integrato con il design. Questo orologio è stato progettato per chi è alla ricerca di una raffinata eleganza unita alle più aggiornate funzionalità Wellness e Sport.

Tag Heuer Connected 2022 da 45mm

Il modello da 45 mm coniuga un design sportivo con l’aspetto di un tradizionale segnatempo di alta gamma, munito di lunetta in ceramica resistente. Il design ha subito diverse modifiche rispetto ai modelli precedenti, che gli conferiscono una maggiore fluidità, facilitandone l’uso per le persone sempre in movimento.

La corona ha un diametro più largo, che emerge nell’orologio ed offre una maggiore accessibilità per la regolazione e utilizzazione usando solo la punta di un dito. I pulsanti hanno un feel meccanico, che mette in risalto i 160 anni di esperienza di TAG Heuer nello sviluppo di orologi meccanici di alta gamma.

Tag Heuer Connected 2022: caratteristiche

Si possono scegliere tra un’ampia gamma di cinturini, tra cui un cinturino in pelle o un bracciale in acciaio, per un look più elegante e raffinato. Per un outfit più sportivo, sono disponibili anche cinturini in caucciù multicolor.

Il nuovo modello offre anche un’accurata selezione di quadranti inediti che enfatizzano i diversi aspetti dell’universo Connected di Tag Heuer. Dai quadranti ispirati al ricco patrimonio orologiero di Tag Heuer ai modelli di tendenza, che offrono animazioni artistiche e un rapido accesso a tutte le informazioni utili per gli utenti.

Il nuovo quadrante «Riverside» è animato da un effetto immersivo futuristico di tempo che scorre e il nuovo quadrante «Wellness» offre informazioni sull’esercizio fisico direttamente dalla schermata iniziale dell’orologio, quali la frequenza cardiaca in tempo reale e il numero di passi compiuti al giorno.

I quadranti meccanici basati sui classici segnatempo Tag Heuer offrono a chi li indossa la possibilità di esplorare i 160 anni di storia nell’alta orologiera, mentre i quadranti digitali offrono un look ispirato allo storico know-how di Tag Heuer negli strumenti di time-keeping sportivi.

Tag Heuer ha aggiunto anche delle nuove funzioni digitali, che offrono informazioni aggiornate sul meteo, wellness e calendario direttamente sul quadrante. Questi punti informativi di facile lettura, integrati nello schermo dei quadranti Tag Heuer, offrono notizie come le previsioni meteo delle successive cinque ore, il tempo dedicato alle attività e dati wellness quali i grafici dei passi giornalieri. I nuovi modelli offriranno quadranti esclusivi, tra cui reinterpretazioni dei classici quadranti Connected e molti altri che usciranno nel corso dell’anno.

Tag Heuer Connected 2022: Sport

Tenere traccia della fitness routine sul Tag Heuer Connected ora è più semplice che mai grazie all’app Tag Heuer Sport, che adesso fornisce routine di allenamenti guidati oltre al tracking sportivo e ad informazioni sull’attività fisica. Negli ultimi anni, l’app è stata aggiornata per permettere agli utenti di tenere traccia delle performance di corsa (indoor e outdoor) ciclismo nuoto e camminata.

Una delle nuove funzionalità di quest’anno sono gli allenamenti guidati, progettati per far mantenere in forma gli utenti sempre in movimento (senza dover tenere uno smartphone a portata di mano). Questi allenamenti sono costituiti da esercizi dalla durata prestabilita. Le indicazioni sullo schermo guidano gli utenti all’esecuzione degli esercizi (allenamento per la parte superiore o inferiore del corpo oppure allenamento completo) con animazioni sullo schermo, senza bisogno di un telefono o di una TV.

Quando gli utenti terminano un esercizio, l’orologio vibra per segnalare che è ora di passare all’esercizio successivo. Per chi ha già la sua routine (o il suo coach personale), personalizzare l’app è facilissimo: basta inserire la propria routine e questa compare subito sullo schermo, invitando l’utente a compiere il primo esercizio, poi il secondo e così via.

Tag Heuer Connected 2022: Tecnologia

La batteria del nuovo modello da 45 mm dura il 30% in più rispetto alla generazione precedente, il che significa che gli utenti possono utilizzare l’orologio intensamente per monitorare l’attività sportiva tutto il giorno. Con il modello da 45 mm, gli utenti possono godere di una giornata intera di durata della batteria, anche con cinque ore di utilizzo delle funzioni di golf. Con il modello da 42 mm, gli utenti possono godere di una giornata intera di utilizzo dell’app Wellness prima che la batteria si esaurisca.

La sincronizzazione dei dati da e verso il telefono è molto più veloce sul nuovo Connected grazie al Bluetooth 5.0. Il nuovo modello è dotato anche di un altimetro, che misura l’altitudine nell’esatta posizione di chi lo indossa, aiutando gli utenti a monitorare più accuratamente le attività all’aperto come la corsa o il ciclismo. Funziona insieme ad una serie di altri sensori dell’orologio, tra cui accelerometro, monitor della frequenza cardiaca, bussola e GPS, per garantire agli appassionati di sport e fitness di potersi godere l’aria aperta con il loro orologio Connected. La nuova generazione di orologi ha il sistema operativo Wear OS di Google.

