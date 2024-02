Puma x Staple Year of the Dragon: la collezione che rende omaggio al Capodanno cinese

La collezione “Year of the Dragon” di Puma x Staple per il capodanno lunare 2024 è un vibrante omaggio alle tradizioni e alla cultura cinese.

L’ultima collaborazione tra Puma e Staple si immerge nel cuore delle celebrazioni del Capodanno Lunare, dando vita alla collezione “Year of the Dragon” per il 2024. Questo lancio non è solo un tributo all’Anno del Drago ma anche un’espressione di rispetto e valorizzazione delle tradizioni millenarie legate a questa importante ricorrenza. La collezione fonde il patrimonio di Staple, rappresentato dall’iconico logo del drago “S”, con la vivacità di Puma, per creare pezzi unici che incarnano lo spirito del Capodanno cinese attraverso colori e grafiche ispirate all’artigianato tradizionale.

La palette di colori dominante, che alterna il nero, il grigio e il rosa, viene arricchita da grafiche che omaggiano l’arte e le tradizioni del Capodanno Lunare, creando un ponte tra passato e presente. Questi elementi si combinano per trasformare capi sportivi in veri e propri simboli di festa e condivisione culturale.

Per presentare questa collezione in modo autentico, Puma e Staple hanno scelto di collaborare con il New York Chinese Freemasons Athletic Club, il più antico club di danza del leone cinese a New York. Fondato nel 1956, il CFMAC non è solo un luogo dove i giovani possono imparare l’arte della danza del leone, delle arti marziali e dell’atletica, ma rappresenta anche un ambiente dove vengono promossi valori come il lavoro di squadra e la leadership.

Le immagini della campagna, che vedono il CFMAC come protagonista, non solo celebrano l’arrivo dell’Anno del Drago ma sottolineano anche l’importanza della trasmissione delle tradizioni culturali alle nuove generazioni.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD