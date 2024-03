Il Rado Anatom in Edizione Limitata, con il suo movimento automatico, i materiali innovativi e un design che unisce eleganza e funzionalità, è l’orologio perfetto per chi cerca un accessorio di lusso che supera tutte le aspettative.

La filosofia di Rado si fonda sulla scienza e sulla tecnologia, sulla ricerca e sullo sviluppo di materiali e movimenti, sul design e sulle forme creative. Il brand si contraddistingue proprio per la sfida costante nel cercare di superare i limiti del possibile aprendo nuove strade e riuscendo a plasmare, trasformare e modellare materiali incredibilmente duri e complessi come il cristallo zaffiro e la ceramica high-tech.

Questa vocazione al futuro è alla base del dna di Rado. Il primo orologio Anatom è stato lanciato nel 1983 ed è diventato rapidamente un’icona grazie alla sua forma ergonomica in perfetta armonia con il polso umano. L’innovativa unione del profilo e del design del segnatempo con una forma “anatomica” più sottile non solo ha permesso un maggiore comfort, ma anche un’estetica di grande impatto visivo.

Ma gli aspetti originali dell’Anatom non riguardano solo l’estetica. Come sempre, quando si tratta di Rado, le nuove tecnologie sono all’avanguardia. La rivoluzione in corso sul vetro zaffiro e sulla lavorazione dei metalli trovò spazio anche in quel primo modello di Anatom, con il vetro che divenne parte integrante del design. Le leghe di metalli extra duri, nate come soluzioni intelligenti per creare un orologio quasi eterno, inscalfibile e resistente praticamente a tutto, erano ora parte del processo che portava a design visionari.

Oggi Rado lancia l’ultima evoluzione dell’Anatom, con una cassa completamente nuova realizzata con la più moderna ceramica high-tech. Nel puro spirito del modello precedente, il team di ricerca e sviluppo ha rivisitato questo orologio iconico, aggiornandone gli aspetti chiave con i materiali simbolo di Rado e con le più recenti tecniche di produzione, tra cui uno splendido vetro zaffiro sagomato che si estende fino al bordo della cassa in modo eccezionale per seguire i profili anatomici della nuova cassa.

Per la prima volta, la cassa in ceramica high-tech la cui superficie levigata invita al tatto viene abbinata a un cinturino in caucciù testurizzato, per un tocco maggiormente sportiva. Il nuovo Anatom non solo è stato modellato per il massimo comfort, ma offre anche la sensazione di straordinaria sensualità che solo la ceramica high-tech può donare.

Al cuore del Rado pulsa un movimento automatico Calibro R766 dotato di 21 rubini, fondamentali per mantenere l’accuratezza del tempo nel lungo termine. Le sue 3 sfere e la funzione data al 3 offrono una leggibilità immediata. La riserva di carica di 72 ore assicura che l’orologio continui a funzionare anche dopo alcuni giorni di inattività, mentre la spirale antimagnetica Nivachron protegge il meccanismo da campi magnetici esterni.

La cassa e la lunetta in ceramica hi-tech nera lucida non solo conferiscono all’orologio un aspetto sofisticato, ma offrono anche resistenza ai graffi e una leggerezza sorprendente. Il vetro zaffiro cilindrico arrotondato, metallizzato nero e con rivestimento antiriflesso, assicura protezione al quadrante e una visibilità ottimale in ogni condizione di luce. La sezione centrale in acciaio rivestita in PVD nero sabbiato e i terminali in acciaio sottolineano la robustezza e la durabilità.

Il quadrante laccato nero lucido, abbellito da 11 diamanti baguette VVS da 0,204 carati agli indici, irradia un fascino esclusivo, rendendo ogni ora un momento prezioso. Il simbolo con ancora girevole color rodio e il logo Rado jubilé stampati in argento aggiungono un tocco di eleganza discreta. Le sfere color rodio con Super-LumiNova bianca garantiscono una leggibilità eccellente anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il nuovo Rato Anatom è impermeabile fino a 50m.

Copyright Image: Sinergon LTD