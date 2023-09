La collezione Rado True Square Thinline Les Couleurs Le Corbusier è una festa di colori senza tempo, design straordinario e materiali eccezionali. Rado, il maestro indiscusso dei materiali nel settore dell’orologeria, ha sapientemente combinato le caratteristiche delle apprezzate linee True Square e True Thinline, ottenendo risultati stupefacenti.

I tre nuovi modelli, in edizione limitata a 999 esemplari ciascuno, sono un inno al colore e alla sua capacità di infondere il buon umore e suscitare emozioni. Le casse quadrate si rifanno chiaramente a una parte essenziale della storia del design di Rado. E i materiali?

Tipicamente Rado: ceramica hi-tech e cristallo zaffiro.

Le Corbusier è stato uno degli architetti e designer moderni più affascinanti. Le sue opere sono considerate pionieristiche, innovative ed estremamente influenti nel mondo dell’architettura, del design e dell’urbanistica. Ma viene anche affettuosamente ricordato per la sua eccezionale teoria del colore che, col tempo, ha portato allo sviluppo di un’intramontabile policromia architettonica.

Le Corbusier creò una palette di 63 sfumature, che introdusse nel 1931 e poi ampliò nel 1959. Si tratta di tonalità che questo grande designer definì come “ideali per l’architettura, naturalmente armoniche e in grado di essere abbinate in qualsiasi modo.” E quasi 90 anni dopo essere stati presentati per la prima volta, questi colori sono più attuali che mai. Oggi, Les Couleurs Suisse SA è l’unica organizzazione incaricata di concederne in licenza l’utilizzo, secondo il desiderio della Fondazione Le Corbusier.

Ma cos’ha a che vedere tutto questo con Rado e i suoi orologi? Innanzitutto, Les Couleurs Suisse SA ha concesso la licenza al marchio di orologi di Lengnau perché li possa impiegare nelle proprie ceramiche: una sfida che il maestro dei materiali ha accettato con entusiasmo. Sono questi colori, assieme a un design futuristico, materiali all’avanguardia e alta orologeria di livello mondiale, a caratterizzare i modelli della linea Rado True Square Thinline Les Couleurs Le Corbusier. E anche a segnare la prima volta in cui Rado ha combinato elementi in ceramica colorati in un singolo modello.

Rado True Square Thinline Les Couleurs Le Corbusier: i nuovi segnatempo

La nuova linea si compone di tre magnifiche interpretazioni, ciascuna dotata della qualità e delle prestazioni che definiscono ogni orologio Rado. Questi orologi si distinguono da tutti gli altri per la combinazione audace ma discreta di accattivanti tinte sobrie.

Il primo presenta una corona e una cassa monoblocco in ceramica hi-tech opaca di colore grigio metallico. Attraverso il cristallo zaffiro, l’orologio sfoggia un quadrante spazzolato soleil grigio ferro con indici e lancette stampati di colore verde inglese tendente al grigio, accompagnati dal logo Rado. Il bracciale in ceramica hi-tech opaca grigio metallico è composto da maglie centrali in ceramica verde inglese tendente al grigio e una fibbia in titanio a tripla piega rivestita in PVD.

Con una cassa monoblocco in ceramica hi-tech opaca nella tinta terra d’ombra naturale grigio-marrone, il secondo modello sfoggia una combinazione di colori tenui ma irresistibili. Il quadrante spazzolato soleil in terra d’ombra naturale grigio-marrone si abbina alla perfezione alla cassa, proprio come il bracciale in ceramica hi-tech opaca nei colori terra d’ombra naturale grigio-marrone e bianco crema con fibbia in titanio a tripla chiusura rivestita in PVD.

Il terzo segnatempo della linea True Square Thinline Les Couleurs Le Corbusier è un’espressione audace di un colore che è un classico dell’orologeria. La corona e la cassa monoblocco in ceramica hi-tech opaca nella tinta nero d’avorio si combinano con un quadrante nero spazzolato soleil tono su tono. Il bracciale in ceramica hi-tech nero d’avorio è perfettamente abbinato alla cassa. Al contempo, gli indici

stampati, anch’essi nero d’avorio, e il logo Rado aggiungono il perfetto tocco finale all’estetica generale.

Ciascun modello è dotato di una cassa dalle misure discrete 37 x 43,3 mm e con uno spessore di soli 5,0 mm. Anche il fondello è degno di nota: sul cristallo zaffiro è stampata digitalmente l’iconica palette di colori di Le Corbusier assieme alla firma di Le Corbusier e alle scritte

Polychromie Architecturale e Limited edition One of 999, a conferma della serie limitata.

E per i veri appassionati, Rado ha creato una composizione davvero speciale: uno straordinario cofanetto da collezione che all’interno racchiude un nuovo orologio True Square Thinline Les Couleurs Le Corbusier in nero classico, felicemente accompagnato da otto modelli con cassa rotonda dell’attuale collezione Thinline Les Couleurs Le Corbusier. L’esplosiva combinazione di colori, il design eccezionale

e i materiali hi-tech sono limitati a 99 esemplari.

