Roger Dubuis Excalibur Spider Flyback Chronograph: la manifattura si ispira ai valori del motorsport per dare vita ad una nuova creazione. Ispirato alle tecnologie ingegneristiche d’avanguardia delle supercar, questo segnatempo altamente innovativo con due brevetti in attesa di approvazione è alimentato da un nuovo calibro, caratterizzato dalla fusione perfetta tra savoir-faire tradizionale e innovazione contemporanea.

Roger Dubuis Excalibur Spider Flyback Chronograph: il video

I segreti del calibro RD780

Se la costruzione di cronografi fosse uno sport, l’RD780 sarebbe in pole position. E come sempre Roger Dubuis non si è tirato indietro di fronte alla sfida. Trattandosi di un Flyback, questo cronografo esprime già un savoir-faire più sofisticato, poiché consente il riavvio istantaneo del timer mentre il cronografo è in funzione.

Questo è solo l’inizio di un design tutto ispirato alla velocità. Invece di adottare un razionalistico approccio modulare, la Maison ha scelto di integrare completamente la complicazione del cronografo all’interno del movimento, costruendolo da zero e collocandolo nel cuore del segnatempo. Questa prodezza tecnica si traduce in un calibro progettato sia per indicare il tempo sia per misurarlo.

La funzione a ore 6 è la celebre ruota a colonne. Apprezzato da intenditori e collezionisti, questo leggendario e complesso componente è un inconfondibile segno di valore tecnico. Non solo Roger Dubuis ha lavorato con precisione alla complessa geometria della ruota a colonne, ma ha anche trovato un modo per renderla visibile frontalmente conferendole una posizione di rilievo che permette di ammirarla quando si utilizza il cronografo. Dal punto di vista funzionale, questo elemento prestigioso offre l’ulteriore vantaggio di rendere i pulsanti molto più semplici da azionare.

Un’ulteriore prova della straordinaria maestria tecnica impiegata per questo calibro è la sua frizione verticale. Rispetto al design orizzontale, la frizione verticale è nota per essere più precisa quando si avvia il cronografo, migliorando l’accuratezza nel momento cruciale. Inoltre, vista dal fondello, richiama il design del cambio delle supercar, creando un ulteriore legame significativo con il mondo del motorsport.

Ma Roger Dubuis non si è fermato qui. La frizione è dotata anche di un innovativo sistema frenante SBS (Second Braking System), componente che riduce drasticamente lo sfarfallio della luce e conferisce maggiore stabilità alla lancetta dei secondi del cronografo. Preciso, affidabile. In attesa del brevetto, questa innovazione di Roger Dubuis nella concezione del freno del cronografo sarà sicuramente apprezzata da chi indosserà il segnatempo.

Alla precisione fa da contrappunto l’aspetto giocoso del movimento, che a ore 3 rivela l’inatteso contatore dei minuti rotante RMC 120° modellato in una radicale forma isotossale. Il contatore dei minuti include una lancetta tripartita in attesa di brevetto contrassegnata con gli indici 0, 1 e 2, che ruota accuratamente oltre le cifre 0-9 sulla destra. Attivando il cronografo si potrà osservare l’RMC muoversi a tempo. Anticonformista e gioioso, eppure così facile da leggere.

Roger Dubuis Excalibur Spider Flyback Chronograph: prestazioni

Con una riserva di carica di 72 ore, questo calibro affronta anche le moderne sfide legate agli urti, alla gravità e al magnetismo. Inclinato a 12°, il bilanciere a ore 9 ha innalzato il proprio livello di inerzia fino a raggiungere quello di un tourbillon. Questa caratteristica garantisce un’elevata resistenza agli urti della vita di tutti i giorni, nonché agli effetti avversi della gravità, che la Maison è impegnata a contrastare da molto tempo. Inoltre, la ruota di scappamento diamantata in silicio in abbinamento con le palette, anch’esse diamantate in silicio, garantisce eccezionali qualità antimagnetiche.

Dinamico da ogni angolazione

L’esterno di questo segnatempo da 45 mm non è meno straordinario del suo sublime calibro. La Maison ha realizzato la cassa in carbonio leggero creando una perfetta combinazione di linee nette e inconfondibili scanalature, con una simmetria tipica della collezione Excalibur Spider. Un look aerodinamico che esalta la natura della velocità. Dotata di pulsanti scheletrati, la cassa è completata da una lunetta in ceramica ultraresistente ai graffi e meno soggetta all’ossidazione nel tempo.

La combinazione di carbonio e ceramica è un altro omaggio alla costruzione delle supercar, che spesso integrano questi materiali nei componenti più sensibili e vitali come i freni. Vi troverete immersi in un design multidimensionale, a cui Roger Dubuis ha conferito profondità articolandolo su superfici di diversi livelli. A partire dalla scala tachimetrica, passando per il display del datario sottostante, per poi finire con la lancetta dei secondi rialzata, queste superfici parallele sono disposte in tutte le angolazioni e altezze possibili. Si tratta di una struttura dinamica ed espressiva che rivela qualcosa di nuovo ad ogni sguardo.

Perfino sul retro sono presenti dettagli mozzafiato. Il rotore è stato modellato con cinque braccia, come i cerchioni delle ruote di una supercar, ed è accentuato dalle linee definite caratteristiche di Roger Dubuis. Un altro segno tangibile dell’affinità tra il mondo dei motori e la Maison. Da ultimo arriviamo al polso, dove l’Excalibur Spider Flyback Chronograph si presenta con un cinturino in caucciù nero lavorato per conferire maggiore volume. Sul lato interno un originale motivo richiama le tracce degli pneumatici, mentre il sistema di sgancio rapido permette di cambiare il cinturino in pochi secondi per una maggiore versatilità.

Allacciate le cinture e godetevi la corsa, perché l’Excalibur Spider Flyback Chronograph farà il suo adrenalinico debutto al Goodwood Festival of Speed 2023.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.