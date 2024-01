Disponibile in soli 1.000 esemplari in tutto il mondo, il Seiko Presage Kintaro Hattori Limited Edition è un vero e proprio gioiello dell’orologeria, che unisce storia, tradizione e moderna maestria orologiera.

Seiko celebra un importante traguardo: il centesimo anniversario del suo primo orologio. Fondato nel 1881 da Kintaro Hattori, Seiko è diventato sinonimo di innovazione e precisione, seguendo la filosofia del suo fondatore di essere “sempre un passo avanti agli altri”. Questa eredità continua a essere celebrata nel 2024 con il lancio di una nuova creazione in edizione limitata, parte della collezione Presage, che rende omaggio a questo momento storico.

Il modello originale del 1924 fu introdotto dopo un periodo difficile per Seiko, con la distruzione della fabbrica Seikosha a causa del Grande Terremoto del Kanto nel 1923. La determinazione e l’inarrestabile spirito di innovazione dell’azienda furono chiaramente dimostrati con la presentazione di questo orologio, che segnò il debutto del brand sul mercato.

Il nuovo Seiko Presage Kintaro Hattori è un esemplare che cattura lo spirito vintage dell’originale, con dettagli che riflettono fedelmente il design e lo stile dell’epoca. Sul quadrante smaltato bianco, le lancette blu in stile retrò e i numeri arabi, ispirati al modello del 1924, creano un’estetica forte e dinamica, ricordando lo stile caratteristico degli orologi di quel periodo.

Il maestro artigiano Mitsuru Yokosawa e il suo team, specializzati nella lavorazione dello smalto, hanno realizzato il quadrante del nuovo Presage, assicurando che il colore bianco dello smalto mantenga la sua straordinaria brillantezza nel tempo. Questa antica tecnica di lavorazione conferisce profondità e bellezza al quadrante, rendendo ogni orologio un pezzo unico.

Il cuore di questa nuova creazione è il calibro 6R5H, che include funzioni di ore, minuti e secondi, oltre a un sottoquadrante a ore 6 che mostra le 24 ore. Quest’ultimo richiama fedelmente l’estetica del sottoquadrante dei piccoli secondi presente sull’orologio originale. Dettagli come il fondello e la corona, quest’ultima di dimensioni generose, portano il marchio “S” registrato da Kintaro Hattori nel 1900 come simbolo della fabbrica Seikosha.

Sul fondello si trova anche il nome del fondatore e la sua filosofia di vita, mentre il cinturino in pelle con passante, tipico del periodo in cui l’orologio originale fu presentato, garantisce comfort e durabilità. L’orologio è venduto in una confezione speciale con una spilla con il marchio “S”.

Il Seiko Presage Kintaro Hattori Limited edition è una celebrazione della storia di Seiko e della sua visione lungimirante, un pezzo da collezione per gli appassionati di orologi e un omaggio vivente all’eredità di Kintaro Hattori.

Copyright Image: Sinergon LTD