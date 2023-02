Seiko Prospex Diver 62MAS 2023: una nuova reinterpretazione del suo storico diver del 1965, una limited edition Prospex caratterizzata da un quadrante il cui design evoca la secolare sinergia tra tecnologia e mondo nautico. Nel 1965 Seiko ha lanciato il suo primo orologio subacqueo, che allo stesso tempo è stato il primo diver in assoluto del Giappone.

Noto tra i fan come 62MAS, questo segnatempo era animato da un calibro meccanico automatico e aveva una impermeabilità di 150 metri. Progettato per la massima affidabilità e leggibilità nelle condizioni più difficili, il 62MAS ha posto le basi per lo sviluppo di successivi orologi che hanno rappresentato un riferimento per l’industria orologiera e che hanno conquistato il favore di subacquei professionisti e allo stesso modo di avventurieri.

Al fine di contribuire alla maggiore comprensione e conservazione degli oceani del mondo, come parte della missione di Prospex, Seiko supporta alcuni selezionati enti di beneficenza legati al mare. Uno di questi sostiene un progetto di archeologia subacquea, il cui scopo è quello di esplorare siti storici per proteggere il loro patrimonio culturale per le generazioni future.

Seiko Prospex Diver 62MAS 2023: caratteristiche

Il nuovo segnatempo SLA065J1 della linea Prospex si lega al progetto di ricerca archeologica subacquea sull’isola greca di Fournoi, promosso nell’ambito dell’iniziativa Save The Ocean. In questo sito, dove si trovano molte navi affondate nel IV secolo d.C., i ricercatori si dedicano a rilevamenti e scavi per raccogliere informazioni sul sistema di commercio marittimo nel Mediterraneo in quell’epoca storica.

Il motivo del quadrante del nuovo diver si ispira all’astrolabio, l’antico strumento di navigazione che i marinai, forse anche alcuni di quelli che hanno sfidato le coste rocciose di Fournoi, utilizzavano per determinare la latitudine e l’ora della loro posizione in base alla disposizione delle stelle e del sole, per essere supportati nelle loro traversate.

Se da un lato il design dell’orologio riflette la propria tradizione, dall’altro ogni aspetto di questa nuova creazione è assolutamente attuale nella tecnica e nella sua progettazione. L’orologio è alimentato dal calibro 8L35, sviluppato appositamente per orologi subacquei e assemblato a mano dai più abili artigiani di Seiko.

La smussatura tra la parte superiore e lato della cassa, così come la superficie intorno alla lunetta, sono rifiniti con la tecnica Zaratsu, una lucidatura a specchio priva di distorsioni, che assicura una definizione moderna. Tutti e dodici gli indici delle ore mostrano un generoso rivestimento di Lumibrite, come anche le lancette; il vetro zaffiro ha una doppia curvatura con rivestimento antiriflesso sulla superficie interna per garantire un’alta leggibilità da ogni angolazione. Il cinturino è realizzato in silicone per una maggiore resistenza e comfort.

Il nuovo Seiko Prospex si unisce alla serie Save the Ocean e sarà disponibile in un’edizione limitata di 1.300 esemplari.

