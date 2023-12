Seiko Prospex Speedtimer 100 anniversario: la maison orologiera giapponese rinnova la sua iconica collezione Speedtimer con due nuove creazioni. Queste ultime aggiunte rendono omaggio alla ricca tradizione di Seiko nel cronometraggio sportivo e tra queste, spicca un segnatempo in edizione limitata di 1.000 pezzi, creato per commemorare questa significativa ricorrenza.

Questi nuovi modelli della collezione Speedtimer si ispirano direttamente al design del cronografo Speedtimer del 1972. Il design fluido della cassa, il bracciale multimaglia e il quadrante “panda” ad alta leggibilità con la lancetta dei secondi cronografici in arancione rappresentano un omaggio alla storica creazione di Seiko.

La cassa e il bracciale, realizzati con le più moderne tecnologie orologiere, offrono un mix perfetto di estetica classica e raffinatezza. La cassa e il quadrante sono caratterizzati da diverse finiture che creano un aspetto distintivo e lussuoso. Il bracciale, progettato con maglie sottili, assicura una perfetta fluidità di movimento e un comfort impareggiabile al polso.

Il cuore di questi orologi è il calibro 8R48, un movimento assemblato a mano dagli orologiai più esperti di Seiko e costruito con un occhio attento alla robustezza e alla durata. La precisione e l’affidabilità sono garantite dalla frizione verticale e dalla ruota a colonne, caratteristiche distintive della serie di movimenti 8R. L’impiego della tecnologia MEMS nell’escapement rende il movimento leggero e altamente stabile, aumentando la precisione del cronografo.

I pulsanti del cronografo sono stati ridisegnati per migliorare la performance, una caratteristica per cui lo Speedtimer è celebre. La lancetta dei secondi cronografici è curvata in modo che la punta si avvicini il più possibile agli indici del quadrante, estendendosi fino alla scala tachimetrica sul rehaut. Le lancette delle ore e dei minuti, così come gli indici, sono ricoperti di Lumibrite, consentendo una lettura dell’ora chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Per celebrare il centenario del marchio Seiko, la limited edition si distingue con un quadrante grigio-blu e sotto-quadranti bianco-argento, accompagnati da un bracciale in metallo e un cinturino in pelle nera. Entrambi gli orologi presentano un fondello compatto, un dettaglio che sottolinea la maestria tecnica di Seiko.

