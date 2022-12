Tiffany & Co Time for Speed: la collezione di orologi da tavolo meccanici

Tiffany & Co Time for Speed è la nuova serie di orologi da tavolo meccanici, ispirati alla sua tradizione manifatturiera di trofei per gare automobilistiche e al suo heritage di esperienza orologiera svizzera.

Ogni orologio da tavolo Time for Speed è realizzato in alluminio, impreziosito da un’elegante finitura Tiffany Blue, il design rievoca quello di una macchina da corsa anni Cinquanta. Nel mese di dicembre, la Maison presenta un’edizione standard e due edizioni limitate di orologi da tavolo Time for Speed (una limited edition sarà disponibile in esclusiva presso gli store giapponesi Tiffany & Co., mentre l’altra sarà disponibile a livello globale). Sia le ruote sia la lunetta delle edizioni limitate sono illuminate da diamanti.

Gli pneumatici di ciascun orologio a forma di auto, che pesa circa 4 chili, sono realizzati in caucciù resistente ed impreziositi da cerchi con raggi in acciaio lucido. Su ogni orologio da tavolo, il logo T&CO è posizionato sul radiatore, al posto del guidatore una piccola cupola di vetro a forma di casco lascia intravedere il meccanismo all’interno.

Un grande numero 5 è invece posizionato sul cofano , un tributo al celebre flagship Tiffany & Co. di Fifth Avenue. Le ore e i minuti sono posizionati sul lato sinistro della macchina e sono visibili attraverso un’apertura in acciaio spazzolato che li fa sembrare dei numeri da gara. Il tempo viene segnato tramite la rotazione in senso antiorario del volante a tre raggi. Il movimento, infine, viene ricaricato facendo scorrere la macchina all’indietro su una superficie piana.

Gli orologi da tavolo in limited edition disponibili a livello globale sono decorati con 316 splendidi diamanti, per un totale di oltre 19 carati. Ogni ruota ha un singolo diamante di circa un carato al suo centro. La limited edition disponibile solo in Giappone invece comprende 192 diamanti di cui un pavé al centro di ogni ruota.

