La collezione Timex Waterbury 2023 è un’iconica linea di orologi che prende il nome dall’azienda fondata nel 1854 a Waterbury, nel Connecticut: Waterbury Clock Company. Un omaggio alle radici e alla lunga storia del brand che prende forma nei dettagli dei segnatempi che, ispirati ai primi orologi Timex, si contraddistinguono per uno stile classico.

Oggi la storica collezione Waterbury si amplia con due nuovi diver che si distinguono per un look sportivo con tocchi di colore e moderni cinturini in gomma.

Timex Waterbury 2023: caratteristiche

Con una cassa rotonda d’acciaio inossidabile lucido del diametro di 41 mm, i nuovi modelli presentano due corone posizionate rispettivamente a ore 2, quella di colore nero (per la regolazione del rehaut girevole) e a ore 4 per la regolazione dell’ora. Il quadrante ha indici semplici e luminescenti oltre al 12 espresso in cifre, il rehaut con indici e numeri arabi è caratterizzato dal contrasto di colore su un quarto del suo perimetro.

A ore 12 troviamo il logo Timex mentre a ore 6 l’originario logo The Waterbury, signature inconfondibile della collezione. Le due lancette di ore e minuti sono scheletrate con punta luminescente. La lancetta dei secondi è colorata e riprende i toni accesi dello sfondo della minuteria del quadrante, sul contrappeso un’elegante W che riprende il logo della collezione. Per entrambi i modelli il cinturino è in gomma con effetto ondulato e fibbia ad ardiglione.

Due le versioni dei nuovi orologi, una variante total black (quadrante e cinturino) con un tocco di giallo fluo sul rehaut e sulla lancetta dei secondi e una seconda proposta con quadrante nero, dettagli arancione e cinturino blu.

Animati dal movimento al quarzo con tre sfere, i nuovi diver della linea Waterbury di Timex sono impermeabili fino a 100 metri.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.