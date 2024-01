La collezione Tombolini autunno inverno 2024 2025 combina sartorialità, ecosostenibilità e tecnologia. Dai capi di abbigliamento leggeri e confortevoli ai pezzi più formali, ogni elemento riflette l’impegno del brand verso la sostenibilità.

La collezione autunno inverno 2024 2025 di Tombolini rappresenta un perfetto esempio di come la sartorialità classica possa evolvere in sintonia con le esigenze contemporanee di stile, ecosostenibilità e tecnologia. La nuova linea si concentra sui dettagli sartoriali e sulla cura per l’ambiente per rispondere alle esigenze del moderno gentleman.

Per la linea Tombolini – Zero Gravity è da sempre la leggerezza a indicare un percorso che abbraccia tutte le declinazioni del total look, accessori compresi, con un guardaroba completo. Attenzione puntata sui capispalla che accolgono la sperimentazione in chiave light in cui un preciso mix di texture nobili (lane, sete e cachemire) dialoga con tagli e silhouette che abbracciano il corpo seguendolo con mano morbida come nei cappotti sfoderati in solo tessuto, dalla vestibilità agile.

Accanto le giacche in jersey stretch e velluto di cotone, pregiate e senza tempo, tra cui si inserisce il nuovo modello tre bottoni dalla linea leggermente over. Spazio agli abiti dove la giacca-camicia in lana stretch super confortevole rilegge l’essenza del formalwear in chiave confort e cela l’immancabile e pratico T-way.

Sartorialità in primo piano per Tombolini Classico che sceglie per i suoi abiti e le sue giacche (proposte sia foderate che no) un appeal più dinamico. Due le tendenze principali indagate dalle giacche: la prima fa perno su una maggiore ampiezza, sia di linea che di spalle, mentre quella più classica ha la spalla semi costruita di ascendenza italiana. E ancora attenzione sull’abito, capo-manifesto di un quotidiano riconoscibile e attuale, indagato nella sua versione doppiopetto, e con la giacca casual destrutturata della linea Dream, proposta anche in versione giacca – camicia.

Nel segmento dello sportswear, Tombolini esprime la sua maestria con pezzi come il bomber e il nuovo giubbotto imbottito trimaterico in lana, cachemire e pelle. Protagonista dell’inverno la maglieria, con nuove proposte che vanno dall’essenziale maglia in lana

tinto capo, passe-partout e smart, fino alla contaminazione tra filati diversi (lana, cachemire, seta) che si intrecciano con geometrismi, più o meno definiti, nei cardigan e nei pull, e al mix con la pelle.

La palette di colori è versatile e ampia: ci sono le nuance delicate dei beige, dei bianchi caldi abbinati ai grigi, ai bordeaux, ai castagna, agli arancio; e ancora sfumature più pastello insieme ai classici grigi, ai blu, a tocchi di giallo.

Sport ed eleganza ancora insieme nella proposta TMB Running, capace di interpretare in chiave dinamica lo stile contemporaneo e accostare capi tecnici a dettagli sartoriali. La quota di innovazione è affidata ai tessuti lavabili e ai tessuti tecnici riciclati, entrambi superleggeri e confortevoli.

Mattatore della collezione l’abito running, un must have che si rinnova stagione dopo stagione e che qui esplora cromatismi più ampi, come il grigio, il verde e il viola pastello. E ancora hoodies riletti con particolari in nylon, gilet in tessuti tecnici, felpe e t-shirt da abbinare con le giacche.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD