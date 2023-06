Wushu Ruyi primavera estate 2024: il brand si è presto inserito nelle classifiche delle fashion sneaker più vendute nel mondo. Wushu propone infinite varianti colore dei due modelli Master e One, e si ispira all’omonima arte marziale, una disciplina che racconta da più di mille anni l’umanità attraverso le sue rigorose tecniche atletiche e di pensiero.

Le sneaker Wushu Ruyi infatti si identificano sin dagli esordi grazie al simbolo Ruyi antichissimo segno orientale che si narra amuleto degli imperatori e icona di saggezza spirituale. Il brand ha presentato la sua nuova collezione primavera estate 2024 in occasione di Pitti Uomo 2023.

Un range di sneaker dalla lettura semplice e dal forte appeal cromatico. Il modello Master rappresenta l’heritage del brand e il suo volto più riconoscibile ed eclettico. One invece è alla sua seconda stagione e rappresenta l’innovazione e un’ispirazione creativa più minimalista, una running elegante con micro logo ricamato e plateau leggermente rialzato.

Creatività italiana, produzione di alta gamma che utilizza materiali tecnici, camoscio e pelle, Wushu Ruyi è una sneaker trasversale, confortevole all day long, versatile e presentata sia in versione total white e total black con loghi tono su tono, essenziali nel modello One, sia in decine di varianti colore con l’utilizzo di una palette dalla gamma infinita.

