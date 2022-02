North Sails e ME Motorino Elettrico per una collezione dedicata a una mobilità responsabile.

North Sails, brand dall’autentico DNA sailing, caratterizzato dall’impegno per la protezione degli oceani, e ME Motorino Elettrico, oggetto di design su due ruote nato e prodotto in Italia, si sono uniti per presentare ME x North Sails, una serie prodotta su misura in esemplari unici.

Condividendo una visione che unisce etica ed estetica, ME x North Sails invita tutti gli utilizzatori a rivedere le loro abitudini di consumo e a scegliere prodotti di alta qualità, durevoli nel tempo e con basse emissioni per i loro spostamenti in città.

ME x North Sails è lo scooter elettrico ideale per una nuova generazione di utilizzatori, consapevoli del valore del proprio mezzo di trasporto e desiderosi di esprimere la propria personalità, il proprio stile, la propria visione del mondo; cittadini unici e irripetibili, esploratori urbani curiosi e liberi con un forte senso di responsabilità verso l’ambiente, alla ricerca di un mezzo di trasporto che lo rispetti.

ME x North Sails è tutto questo. È costruito su misura in esemplari unici riutilizzando, con applicazioni sartoriali, vele North Sails non più adatte alla navigazione oceanica; il suo design si ispira alla collezione North Tech; disponibile in quattro interpretazioni di colore e una mescola di finiture opache e brillanti: Sabbia, Marea, Tempesta e Vento.

In occasione del lancio di questa collaborazione, infatti, North Sails presenta la nuova collezione North Tech, dedicata a chi vuole vivere in sintonia con la città, a tutti coloro che amano la dinamicità della vita urbana e scelgono capi di abbigliamento che garantiscono performance, versatilità e libertà di movimento.

La collezione è caratterizzata da materiali riciclati e fibre naturali da agricoltura biologica. I tessuti sono prevalentemente “performance inspired” come il Ripstop, utilizzato anche nella produzione delle vele, o il Gore-Tex Infinium con trattamenti impermeabili, antivento e antibatterici; i colori mixano tonalità più chiare e più scure per uno stile preciso e inconfondibile; le forme sono dinamiche, abbinate a dettagli tecnici, adattabili a una nuova mobilità.

