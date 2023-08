Sequestrato il monopattino elettrico più veloce d’Italia: andava a 130 km/h

Pare proprio sia al momento il monopattino elettrico più veloce d’Italia quello sottoposto a sequestro dalla polizia locale di San Giovanni in Persiceto dopo accurate perizie tecniche. La scoperta del missile su due ruotine è avvenuto nei giorni scorsi, come racconta Il Resto del Carlino, in seguito ad un incidente. Una pattuglia era stata inviata per effettuare gli accertamenti necessari a seguito di un lieve sinistro stradale che aveva coinvolto un’auto ed il monopattino elettrico guidato da un giovane straniero.

L’analisi tecnica dettagliata del monopattino elettrico ha rivelato una violazione del limite di velocità imposto dalla legge. Secondo la normativa, la velocità massima consentita per un monopattino elettrico è fissata a 20 km/h. Tuttavia, le prove tecniche hanno rivelato che questo monopattino in particolare raggiungeva una velocità sbalorditiva di 131 km/h. Le prove tecniche dimostrano che il monopattino era equipaggiato con due potenti motori elettrici montati sulle ruote.

Gli agenti hanno agito tempestivamente sequestrando il monopattino elettrico, che a quanto pare ha un valore stimato attorno ai 3.500 euro. Oltre al sequestro del veicolo, è stata anche emessa una sanzione amministrativa nei confronti del conducente, che potrebbe arrivare fino a 400 euro.

L’incidente che ha portato alla scoperta di questo monopattino elettrico dalle prestazioni straordinarie solleva una serie di questioni importanti. La sicurezza stradale e la conformità alle leggi sono elementi cruciali per garantire un ambiente stradale privo di incidenti. Un tale livello di potenza e velocità è senza precedenti nel contesto nazionale, fa riflettere sula possibilità che mezzi di questo genere possano comunque essere commercializzati nel nostro Paese.

