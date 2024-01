Roma acquista 400 bus elettrici Iveco da oltre 500 km di autonomia

Iveco ha siglato un contratto con ATAC, l’azienda che gestisce i trasporti pubblici della capitale, per la fornitura di 411 autobus elettrici e un servizio di manutenzione decennale. Il contratto, del valore di 300 milioni di euro, prevede l’acquisto degli autobus, disponibili in versioni da 12 e 18 metri, e un piano completo di manutenzione per dieci anni per ogni mezzo.

Tutti gli autobus Iveco, sia quelli da 12 che da 18 metri, saranno equipaggiati con l’innovativa tecnologia di batterie NMC, ognuna con una capacità di 69,3 kWh. Queste unità di accumulo energetico, prodotte esclusivamente, sono assemblate presso il nuovo impianto FPT Industrial (e-plant) situato a Torino. In aggiunta, i veicoli saranno dotati degli avanzati sistemi ADAS del costruttore, assicurando la conformità con il GSR, ovvero il regolamento generale sulla sicurezza.

La manutenzione completa dei veicoli sarà affidata a Romana Diesel, concessionario Iveco per la regione Lazio e uno dei più importanti dealer europei del marchio. Con un team di 350 professionisti, Romana Diesel offrirà assistenza sia presso le proprie officine che direttamente sul campo, garantendo così la massima operatività degli autobus per tutta la durata del contratto, a beneficio sia del cliente che dei passeggeri.

Domenico Nucera, Presidente della Bus Business Unit di Iveco Group, ha espresso grande soddisfazione per il ruolo fondamentale dell’azienda nella transizione di Roma verso un sistema di mobilità più ecologico ed efficiente. Ha inoltre sottolineato il crescente successo di Iveco nel settore del trasporto passeggeri elettrico, sia in Italia che all’estero, affermando così la sua leadership nel settore. La consegna del primo lotto di autobus elettrici è prevista entro la fine del 2024, con l’obiettivo di completare la flotta entro l’estate del 2026.

L’Iveco E-way, presentato per la prima volta al Busway nel 2019, ha colpito la stampa per la sua autonomia di 527 km con una sola carica, più che sufficiente per coprire le esigenze di trasporto giornaliere nella capitale.

Questo nuovo accordo con ATAC Roma, supera il precedente record di vendita, che era di 150 autobus elettrici a Busitalia e segue quelli con Gruppo Autoguidovie, GTT Torino e ATM Milano, dimostra l’efficacia del piano di decarbonizzazione di IVECO BUS per il trasporto pubblico in Italia.

