e-MTB per pedalare con leggerezza per il massimo divertimento.

Specialized amplia la gamma della Turbo Levo, la e-mtb Mountain Bike a pedalata assistita che non ha rivali sul mercato in termini di prestazioni ed in taluni modelli anche per leggerezza. La Specialized Turbo Levo SL con il peso piuma di 17,35 kg ha ridefinito completamente il concetto di Mountain Bike elettrica.

La gamma Turbo Levo comprende e-MTB leggere fino 150mm di escursione che raddoppiano la potenza della tua pedalata e sono tuttavia maneggevoli ed agili come una trail bike. Inoltre, la Turbo Levo SL è la più leggera e-MTB nella sua categoria grazie al telaio snello ma rigido, al motore molto leggero ma potente a garanzia di prestazioni e divertimento. Tuttavia la nuova Turbo Levo SL si muove con facilità sui terreni tecnici senza limiti nella percorrenza di più trails.

Specialized Turbo Levo SL: autonomia

Il sofisticato motore e le batterie agli ioni di litio, offrono velocità e autonomia per affrontare uscite davvero impegnative. Inoltre, la Mission Control App può gestire automaticamente la batteria per poter usufruire della potenza necessaria. Con una potenza della batteria di 320Wh avrete una autonomia di assistenza alla pedalata di 5 ore. Con il kit Range Extender (batteria aggiuntiva da 160Wh) la batteria arriva a 480Wh.

Infine, il kit Range Extender comprende: il Range Extender, il cavo per collegare la batteria alla Turbo Levo SL, il cavo A Y per caricare contemporaneamente la batteria interna ed il Range Extender.

Listini Prezzi gamma Specialized Turbo Levo 2022

Questi i prezzi ed i modelli disponibili:

S-Works Turbo Levo SL: 14.500 €

S-Works Turbo Levo: 14.500 €

Turbo Levo Pro: 11.700 €

Turbo Levo SL Expert Carbon: 9.700 €

Turbo Levo Expert: 9.700 €

Turbo Levo Comp: 8.200 €

Turbo Levo SL Comp Carbon: 7.000 €

Turbo Levo Comp Alloy: 7.000 €

Turbo Levo SL Comp: 5.999 €

Turbo Levo Alloy: 6.000 €

Turbo Levo Hardtail Comp M5: 3.899 €

Turbo Levo Hardtail M5: 2.899 €

