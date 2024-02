Aprilia RS 457 ordinabile online da 7.199 euro

La moto sportiva bicilindrica e leggera di Aprilia dedicata ai giovani che si guida con patente A2 arriva sul mercato a 7.199€.

Aprilia RS 457, la moto sportiva bicilindrica pensata per i giovani motociclisti, arriva finalmente sul mercato e debutta online con uno speciale prebooking dedicato. Tuttavia, la nuova RS 457 è una moto sportiva vera che guarda al futuro ad un prezzo accessibile,

Infatti, Aprilia RS 457 è una moto potente e divertente, con soluzioni tecniche e gestione elettronica raffinate, derivanti dalle classi superiori, che arriva sul mercato al prezzo di 7.199 Euro (IVA inclusa, f.c.).

Aprilia RS 457 nasce da un progetto completamente nuovo e ha nella la leggerezza il suo punto di forza (159 kg a secco, 175 kg col pieno), vantando il miglior rapporto peso potenza per una moto guidabile con patente A2, così come la facilità di guida e la dotazione tecnologica. RS 457 è pensata per accompagnare il motociclista nella sua crescita, sia in strada sia tra i cordoli della pista.

La nuova sportiva di Aprilia è spinta da un modernissimo e raffinato bicilindrico fronte marcia raffreddato a liquido con distribuzione a doppio albero a camme e quattro valvole per cilindro, capace di 35 kW di potenza, il massimo possibile per una moto guidabile con patente A2. Il telaio in alluminio con funzione portante del motore e le sospensioni regolabili formano una ciclistica di riferimento. Infine, l’equipaggiamento elettronico di serie è completo di acceleratore Ride by Wire, tre Riding Mode, ABS e traction control regolabile ed escludibile. Tra gli accessori il cambio elettronico quick shift.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD