Indole sportiva ed equipaggiamento racing.

Aprilia RS 660 Limited Edition: a un anno di distanza dal lancio commerciale, Aprilia RS 660 festeggia già il suo primo importante

traguardo sportivo, la media sportiva italiana lo ha conquistato negli Stati Uniti, dominando l’edizione 2021 della Twins Cup, il prestigioso campionato USA dedicato alle bicilindriche di media cilindrata incluso nel MotoAmerica, la massima serie motociclistica degli States.

Per celebrare questa vittoria Aprilia ha presentato a Eicma 2021 una speciale edizione numerata di 1500 esemplari di RS 660, caratterizzata da un’inedita livrea a stelle e strisce ispirata alla bandiera USA. Una colorazione strettamente derivata dalla speciale grafica portata in gara a

Vallelunga dal campione della Twins Cup, Kaleb De Keyrel, in occasione dell’ultima tappa del Trofeo Aprilia RS 660, alla quale Kaleb era stato invitato a partecipare come premio per la sua importante vittoria in terra americana.

Aprilia RS 660 Limited Edition vanta anche un equipaggiamento di serie che riprende alcuni dei contenuti “racing” della versione da competizione che non ha avuto rivali nella Twins Cup, centrando 10 vittorie su 13 gare disputate.

Aprilia RS 660 Limited Edition: caratteristiche

L’indole sportiva di Aprilia RS 660 Limited Edition è evidenziata dal copricodino monoposto, che elimina la sella passeggero esaltando il design filante del posteriore. La sella passeggero è fornita a corredo della moto, che mantiene l’omologazione biposto.

Il cupolino maggiorato garantisce una migliore protezione del pilota dall’aria, sia in strada sia in circuito, ed è presente anche il software che consente di settare il cambio quick shift in configurazione rovesciata. In tal modo, a seconda delle esigenze il cambio può essere

configurato in totale autonomia, senza sostituire alcun particolare della moto, in versione stradale o rovesciata – l’ideale per la guida in pista nei track days.

Uno scudetto posizionato sul serbatoio riporta la numerazione e indica la tiratura limitata a 1500 esemplari.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.