Benelli BN 125 2023 è la naked dal look grintoso, ideale per chi si trova alle prime armi, ma anche per tutti coloro che hanno sempre desiderato una due ruote facile e dinamica, perfetta sia per gli spostamenti casa-ufficio che per divertirsi tra le curve. La piccola naked della Casa di Pesaro è in grado di conquistare fin dal primo sguardo.

Benelli BN 125 2023: motore, prezzo e caratteristiche

BN 125 presenta un motore monocilindrico, quattro tempi, raffreddato ad aria. Un propulsore che eroga una potenza massima di 11,1 Cv (8,2 kW) a 9500 giri/min e coppia massima a 10 Nm (1,0 kgm) a 7000 giri. La distribuzione è a singolo asse a camme in testa e 4 valvole per cilindro. L’alimentazione ad iniezione elettronica con corpo farfallato da 28 mm di diametro. Il cambio è a 5 rapporti con frizione in bagno d’olio. La voce consumi, con 1,7 litri per 100 km, è sicuramente uno dei punti di forza di BN 125.

Il telaio è il tradizionale traliccio in tubi in acciaio, per garantire il massimo della maneggevolezza su strada. Le sospensioni sono affidate ad una forcella upsidedown con steli da 35 millimetri all’anteriore ed al posteriore ad un forcellone oscillante con ammortizzatore centrale regolabile nel precarico molla con escursione da 40 millimetri.

Per l’impianto frenante troviamo disco da 260 mm e pinze a tre pistoncini all’anteriore, mentre al posteriore un disco da 240 mm, con pinza a due pistoncini. Presente il CBS. I cerchi da 17” in lega di alluminio montano pneumatici 110/80 e 130/70. Il serbatoio ha 13,5 litri di capacità.

BN 125 è disponibile al prezzo di 2.690 € f.c. nelle colorazioni bianco e nero e, in serie limitata, viene commercializzata anche nella colorazione flash green.

