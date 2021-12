Una naked dallo stile classico che strizza l'occhio ai giovani neopatentati con patente A2

Si rinnova il Benelli Leoncino 250. La piccola due e mezzo Benelli, che abbiamo provato qualche mese fa, si presenta quindi per il 2022 con una estetica rinnovata.

Il cuore pulsante del Leoncino 250 è il medesimo della sorella TRK 251 2022, quel monocilindrico quattro tempi Euro 5, raffreddato a liquido da 250cc con distribuzione a doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro, iniezione elettronica con corpo

farfallato da 37 mm, frizione in bagno d’olio e cambio a 6 velocità. La potenza e la coppia massima sono rispettivamente di 25,8 CV (19 kW) a 9.250 giri/min e di 21 Nm (2,1 kgm) a 8000 giri/min.

Il telaio è a traliccio in tubi d’acciaio che si integra con il design della piccola due e mezzo. Rinnovato il gruppo ottico interamente a led e la strumentazione digitale. Le sospensioni prevedono una forcella up-side-down con steli da 41 mm ed un forcellone oscillante con mono-ammortizzatore centrale ed escursione da 51 mm. L’impianto frenante è invece composto da un disco

singolo flottante di 280 mm all’anteriore, con pinza a quattro pistoncini ed un disco da 240 mm e una pinza flottante a singolo pistoncino al posteriore.

Infine i cerchi in lega di alluminio da 17” montano rispettivamente pneumatici da 110/70-R17 e 150/60-R17, garantendo il massimo della sicurezza su strada.

Benelli Leoncino 250 2022: prezzo

Leoncino 250 è disponibile nelle colorazioni bianca e antracite ad un prezzo di 3.490 € f.c..

Offerte per motociclisti su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!