Benelli BKX 300 2024: la moto adventure per i giovani piloti

La Benelli BKX 300 2024 è una moto adventure progettata per i giovani motociclisti desiderosi di esplorare nuovi orizzonti su due ruote. Facile da manovrare e leggera, questa moto è perfetta per affrontare sia strade asfaltate che percorsi off-road.

La BKX 300 nasce dal Centro Stile Benelli di Pesaro, dove è stata sviluppata con un’estetica che combina linee pulite e ricercate, conferendo alla moto un look distintivo che cattura l’attenzione. Uno degli elementi più caratteristici è il gruppo ottico anteriore, dotato di un design moderno e accattivante, con un DRL che si distingue per la sua originalità. Il posteriore è caratterizzato da un innovativo sistema “combo”, che integra luci di posizione, stop e indicatori di direzione in un’unica soluzione compatta e funzionale.

Il cuore della BKX 300 è un motore monocilindrico a quattro tempi da 292,4 cc, raffreddato a liquido. Questo propulsore rappresenta un’evoluzione del precedente motore da 250 cc, con un incremento di cilindrata che ha permesso di migliorare le prestazioni complessive. Sono stati apportati aggiornamenti significativi alla parte termica, all’imbiellaggio e alla trasmissione, aumentando il diametro delle valvole di aspirazione e scarico e ridisegnando la camera di combustione.

Il motore, conforme alla normativa Euro 5+, eroga una potenza massima di 29,2 CV (21,5 kW) a 9000 giri/min e una coppia di 24,5 Nm a 7000 giri/min, garantendo una risposta pronta e decisa. La frizione con asservitore di coppia e antisaltellamento rende il cambio marcia più fluido, riducendo lo sforzo necessario per azionare la leva della frizione al manubrio.

La ciclistica della BKX 300 è stata concepita per offrire la massima maneggevolezza, con un telaio a doppia culla in tubi di acciaio che garantisce resistenza e affidabilità su ogni tipo di percorso. Le sospensioni anteriori sono costituite da una forcella upside-down con steli da 41 mm e un’escursione di 180 mm, mentre al posteriore è presente un forcellone oscillante con monoammortizzatore, anch’esso con escursione di 180 mm, regolabile nel precarico molla. Questa configurazione è studiata per assorbire efficacemente le asperità del terreno, sia su strada che off-road.

L’impianto frenante della BKX 300 è all’altezza delle sue prestazioni, con un disco flottante anteriore da 280 mm di diametro e pinza a quattro pistoncini, e un disco posteriore da 240 mm con pinza a singolo pistoncino. I cerchi a raggi, da 19 pollici all’anteriore e 17 pollici al posteriore, sono abbinati a pneumatici da 100/90 e 140/80, rispettivamente, garantendo una buona aderenza in ogni situazione.

La strumentazione LCD offre un’ottima visibilità in qualsiasi condizione di luce, fornendo tutte le informazioni necessarie al pilota in modo chiaro e immediato. Il serbatoio ha una capacità di 13 litri, ideale per affrontare viaggi lunghi senza preoccuparsi troppo delle soste per il rifornimento. Inoltre, la moto è dotata di una comoda presa USB, perfetta per ricaricare i dispositivi elettronici durante il viaggio.