Che si tratti di tortuose strade di campagna, di passi alpini, di tour con passeggero o di un breve giro rilassante dopo il lavoro, la BMW R 1250 R Roadster spicca grazie alla sua agilità, al comfort e alle prestazioni dinamiche del motore boxer.

BMW R 1250 R Roadster: motore

Come prima, il leggendario motore boxer a 2 cilindri fornisce una potente propulsione. Ha ancora una cilindrata di 1.254 cm3 e, anche nell’attuale immatricolazione EU5, genera 100 kW (136 CV). Grazie alla tecnologia BMW ShiftCam per la variazione della fasatura e dell’alzata delle valvole sul lato di aspirazione, offre una poderosa potenza a tutte le velocità, un funzionamento estremamente fluido e silenzioso con valori eccezionali di consumo di carburante e di emissioni.

La nuova modalità di guida standard “ECO” aiuta il pilota a viaggiare nel modo più efficiente possibile. La modalità di guida Eco consente al pilota di utilizzare l’innovativa tecnologia del motore BMW Motorrad ShiftCam in modo da ottenere la massima autonomia. In modalità Eco, il pilota è incoraggiato a viaggiare nel modo più efficiente possibile dal punto di vista dei consumi, con una curva dell’acceleratore morbida e una moderata limitazione della coppia del motore. In modalità Eco, il display a colori TFT visualizza l’efficienza nella barra di stato superiore. Se si desiderano le massime prestazioni, ad esempio per i sorpassi con un carico pesante o in salita, il pulsante della modalità di guida consente di passare rapidamente e facilmente a un’altra modalità di guida.

La nuova R 1250 R può essere equipaggiata con l’opzione Riding modes Pro come equipaggiamento opzionale da fabbrica. Tra le altre cose, questa opzione offre ulteriori modalità di guida configurabili individualmente. Utilizzando la funzione di preselezione della modalità di guida, il pilota può impostare le modalità di guida sul pulsante predisposto. Il controllo della coppia di trascinamento del motore (MSR) è un altro nuovo componente della modalità di guida Pro. Può essere utilizzato per evitare in modo sicuro le condizioni di guida instabili che possono verificarsi durante le fasi di rilascio dell’acceleratore o la scalata delle marce a causa di un eccessivo slittamento dei freni sulla ruota posteriore.

BMW R 1250 R Roadster: caratteristiche

In qualità di popolare sport tourer, la R 1250 R nella sua ultima edizione è dotata di BMW Integral ABS Pro di serie. Si tratta di un sistema di frenata che offre ancora più sicurezza – anche in curva – e che pensa, per così dire, ancora più avanti. Nell’ambito dell’opzione “Riding Modes Pro”, il Dynamic Brake Control (DBC) supporta ulteriormente il pilota nelle manovre di frenata di emergenza. Il DBC aumenta la sicurezza in frenata, anche in situazioni difficili, evitando l’attivazione involontaria dell’acceleratore.

Il faro full led di serie illumina già la strada con una luce chiara e brillante senza pari. Una maggiore sicurezza durante la guida notturna è garantita dalla luce di svolta adattiva, disponibile come opzione ex works. Le nuove caratteristiche di serie comprendono gli indicatori di direzione a led ridisegnati e l’iconica luce di marcia diurna.

Come in precedenza, la nuova R 1250 R è dotata di un display a colori TFT con navigazione a frecce integrata e ampia connettività. Il pilota può scegliere tra display personalizzati per vari scopi. Questo include anche il Core Screen “Sport”, che fornisce informazioni in tempo reale sull’angolo di piega attuale e su quello massimo, nonché sugli interventi di controllo, come ABS Pro o DTC.

La nuova BMW R 1250 R offre già di serie due diverse prese di corrente. La precedente presa di corrente di bordo da 12 volt e un’ulteriore presa USB-A con alimentazione a 5 volt. Questo tipo di presa USB molto diffusa, con un’elettronica di ricarica di nuova concezione, consente di ricaricare uno smartphone durante la guida collegando un cavo adattatore. È disponibile una corrente di carica fino a 2.400 mA, che consente una ricarica rapida a seconda del tipo di smartphone utilizzato. Il sistema di chiamata d’emergenza intelligente (eCall) è di serie per fornire assistenza rapida in caso di emergenza.

Un sistema di riscaldamento della sella per il pilota e il passeggero, come optional, aumenta notevolmente il comfort quando le temperature sono basse. Le selle riscaldate sono disponibili in combinazione con le due selle singole e sono offerte esclusivamente in combinazione con le manopole riscaldate.

Nella variante base, la nuova BMW R 1250 R mette in risalto il suo stile roadster in Icegrey non-metallizzato in combinazione con un telaio nero. Con le varianti Triple Black e Style Sport, disponibili come optional da fabbrica, si può scegliere tra due assetti cromatici particolarmente espressivi.

Variante modello Sport: colore carrozzeria Racingblue metallizzato, telaio bianco, pinze freno anteriori/posteriori dorate, manubrio sportivo nero, spoiler anteriore blu, posteriore solo (in alternativa pacchetto passeggero).

Variante modello Triple Black: colore carrozzeria Blackstorm metallizzato, telaio grigio agata, pinze freno anteriori/posteriori dorate, griglia radiatore in acciaio inox, spoiler motore in acciaio inox, finiture serbatoio Pure, posteriore solo (in alternativa pacchetto passeggero).

Il nuovo optional del posteriore solo sottolinea lo stile sportivo della nuova R 1250 R e la rende particolarmente leggera e dinamica. La sella del passeggero viene sostituita da una copertura in plastica verniciata e le pedane e le maniglie del passeggero vengono rimosse. Se si desidera mantenere la R 1250 R adatta all’uso del passeggero, il pacchetto passeggero è disponibile come pacchetto alternativo all’interno delle varianti del modello. Esso contiene tutti i componenti eliminati dalla parte posteriore.

