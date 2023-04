Italia in camper e bicicletta: cinque itinerari per tutti i gusti

Italia in camper e bicicletta: il camper permette di tuffarsi nell’avventura senza rinunciare al comfort della propria casa. Uno dei più grandi vantaggi è lo spazio: tutto ciò che vogliamo portarci dietro, viene con noi! Niente più hobby parcheggiati e passioni lasciate in pausa. Complice la pandemia, oggi siamo più consapevoli dell’importanza di godersi gli spazi aperti e la natura e siamo anche più sensibili nei confronti della sostenibilità e dell’ambiente. La bicicletta è già apprezzata da più di 10 milioni di italiani (secondo quanto riporta il Centro Studi Turistici di Firenze), conferma dell’attenzione crescente tanto all’attività fisica quanto all’eco-friendly.

Quale miglior modo di godersi il contatto con la natura, se non portandosi la propria bicicletta nelle proprie destinazioni del cuore? Da sempre ottima compagna di avventure, la bici è decisamente complementare al camper nel binomio vincente della vacanza sostenibile. Oggi, in Europa, il 40% dei camperisti porta a bordo anche le due ruote. Comodamente alloggiate nel vano garage oppure su pratici portabici esterni, accompagnano i viaggiatori nei centri delle città, al mare, nei parchi o su sentieri panoramici in piena libertà, rispettando l’ambiente.

Ecco cinque itinerari italiani per tutti i gusti da non perdere una volta parcheggiata la propria casa on the road in una comoda area di sosta.

Italia in camper e bicicletta: Lago di Varese

Borghi medievali, banchi di ninfee e fiori di loto: questo lo spettacolo attorno alla pista ciclabile che circonda il Lago di Varese per 28 km. Adatta anche ai bambini, vi guiderà in un percorso con acqua da un lato e catene montuose dall’altro, popolato da cigni, aironi e gallinelle.

Area di sosta: Via Cavour, Gavirate (in riva al lago)

Italia in camper e bicicletta: da Chioggia a Venezia

25 km di pedalate alla scoperta di borghi di pescatori, tra ponti, canali e case coloratissime. Da Chioggia partono i traghetti per Pellestrina e Malamocco, dove il tempo sembra essersi fermato. Alla fine del percorso è possibile prendere un battello per visitare Venezia, proseguendo a piedi.

Area Sosta Camper: 2 Palme

Levanto Framura in Liguria

Perfetta per gli amanti del mare, questa pista ciclabile segue lo storico tracciato ferroviario che collegava Levanto e Framura. Costeggiata da colline e inebriata di profumo di limoni, ulivi e salsedine, è lunga circa 6 km, da percorrere in tutta tranquillità.

Area di sosta: Stazione di Levanto

Parco delle dune costiere in Puglia

I 16 km della via Traiana vi lasceranno senza fiato, tra scorci naturalistici e storici tutti da scoprire. Filoni di olivo secolari sfociano, verso la fine, nella zona più fresca del fiume Morelli. Tra frantoi ipogei medievali e l’arte muraria dei muretti a secco, qui il patrimonio non è solo paesaggistico, ma anche culturale.

Area di sosta: Ostuni

Ciclovia del Collio sulle Dolomiti Friulane

Percorso più lungo della selezione, ma anche più vario in termini di difficoltà, vi condurrà attraverso un itinerario per lo più incontaminato ai piedi delle prealpi. 164 km di panorami mozzafiato, incontra castelli, borghi e centri storici e turistici distendendosi da Gorizia a Caneva.

Area di sosta: Iseo, Costa Volpino / Camping Clusone, Clusone

