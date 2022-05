BMW Motorrad presenta la nuova Urban Collection.

Borse moto BMW Urban Collection 2022: che si tratti di tragitti quotidiani, di un lungo tour o di un viaggio avventuroso, da sempre la gamma di borse BMW Motorrad offre soluzioni perfette per organizzare bagagli e utensili da viaggio. Con la nuova Urban Collection, BMW Motorrad presenta ora l’ultima generazione di borse da serbatoio, uno zaino, borse laterali e posteriori accanto alla Black Collection già esistente. Realizzate con materiali di alta qualità e di facile manutenzione, combinano un’ottima resistenza e la funzionalità con un design accattivante.

Borse moto BMW Urban Collection 2022: borse da serbatoio

Disponibili in diverse dimensioni e forme, le tre nuove borse da serbatoio della Urban Collection coprono quasi tutte le esigenze. La borsa da serbatoio Urban Collection Large (GS) (11 – 16 litri) è stata progettata appositamente per moto con un serbatoio fortemente inclinato, mentre la borsa da serbatoio Urban Collection Large (11 – 16 litri) è stata sviluppata per moto con forme del serbatoio semicircolari.

Con la borsa da serbatoio Urban Collection Small (5 litri), è disponibile una terza variante, quando non si ha la necessità di portare grandi bagagli.

Grazie all’imbottitura in schiuma antiscivolo sul lato inferiore e alla chiusura a strappo, le borse da serbatoio, dotate di borse interne impermeabili e rimovibili, possono essere fissate in modo semplice e sicuro. I ganci a innesto nella parte anteriore e posteriore facilitano inoltre il rifornimento di carburante. Le cinghie possono essere fissate anche al portapacchi o al sedile del passeggero.

Tutte le borse da serbatoio sono dotate di cerniera a due vie idrorepellente e bloccabile sul vano principale, tasca con cerniera sul coperchio, apertura per il cavo di ricarica e rivestimento interno colorato per una migliore visibilità. Le Borse da serbatoio Urban Collection Large / (GS) offrono anche uno scomparto trasparente impermeabile e touch-capable. Per tutti e tre i modelli sono disponibili separatamente gli attacchi per la cintura specifici per la moto.

Borse moto BMW Urban Collection 2022: lo zaino

Lo zaino Urban Collection, con un volume di 20 litri, è il compagno ideale per una gita di un giorno o per un viaggio di lavoro ed è dotato di molte funzioni pratiche. Lo scomparto principale impermeabile con cerniera a due vie gommata e idrorepellente presenta uno scomparto per laptop (fino a 15”). Due tasche esterne offrono un pratico spazio per riporre gli oggetti che devono essere rapidamente a portata di mano. Una tasca a rete sul coperchio interno, una fodera colorata, una maniglia per il trasporto e cinghie regolabili su spalla, petto e fianchi completano la gamma di funzioni. Le strisce riflettenti migliorano la visibilità.

Borse moto BMW Urban Collection 2022: borse laterali e posteriori

Le borse laterali Urban Collection Large (16 litri) e Urban Collection Small (10 litri) offrono ciascuna uno scomparto principale impermeabile, volumi regolabili tramite cinghie di compressione e strisce riflettenti per una migliore visibilità. Grazie ad un sistema di sgancio rapido, la borsa laterale Urban Collection Large può essere fissata alla moto anche senza cinghie. Inoltre, è dotata di una borsa interna impermeabile e rimovibile, in cui sono integrati uno scomparto imbottito per laptop da 15″, un portachiavi, uno scomparto per smartphone, uno scomparto a rete per borraccia e uno scomparto con cerniera.

Grazie al loro design elegante, alle maniglie stivabili e all’ampia maniglia di trasporto, le borse posteriori Urban Collection Large e Urban Collection Small sono piacevoli alla vista, anche lontano dalla moto.

Lo scomparto principale è rivestito con una fodera colorata e può ospitare anche un casco, mentre le cinghie regolabili con fibbie assicurano una presa sicura. Particolarmente pratica è la cerniera per espandere il volume da 50 a 60 litri o da 37 a 45 litri.

