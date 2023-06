MBM Rambla Sport: la nuova trekking/city e-bike

MBM lancia la nuovissima Rambla Sport, la nuova trekking/city e-bike, una bici infatti perfetta per la città, ma anche per le escursioni “fuori porta” e questa sua grande versatilità nasce da un motore potente ed eclettico quale è l’Oli Sport One capace di erogare 250W di potenza e una coppia massima di 60 Nm, da un cambio a 7 rapporti, dai cinque diversi livelli di assistenza.

Una batteria affidabile e adeguatamente potente capace di garantire sino a un massimo di 140 km di assistenza (a livello 1), ma anche dalla presenza di una forcella anteriore (mod. Suntour SF15 Nex E25 700C), assente nel modello Rambla “classico”.

La nuova Rambla Sport è in grado di assistere il conducente sia nelle difficili strade delle nostre città piene di buche o perché realizzate con una pavimentazione in pietra poco adatta a una bici, sia nelle escursioni fuori dal circuito cittadino quando un telaio troppo rigido può mettere a dura prova chiunque. Spostarsi con la nuova Rambla Sport permette di vivere la mobilità elettrica in ogni suo aspetto godendone appieno tutti i suoi vantaggi.

MBM Rambla Sport: motore e batteria

Il motore Oli Sport One intende soddisfare la crescente richiesta in ambito urban, trek e gravel di motori potenti, ma anche parsimoniosi in fatto di consumi. Oli è partita dalla meccanica del fratello maggiore “Plus” riscalandone alcuni componenti chiave.

Gli ingegneri sono così riusciti a sviluppare un gruppo rotore-statore più piccolo e compatto che lavora sempre nell’intervallo di massima efficienza elettrica. Questo assicura consumi ridottissimi permettendo l’utilizzo di batterie piccole e leggere. La coppia raggiunge una punta massima di 60 Nm, valore ideale per qualsiasi applicazione quotidiana.

La batteria (Spard YT 30207 Integrated 36V, 10,4 Ah 360 Wh) può naturalmente essere ricaricata mentre è installata sulla bici. Se però, per qualsiasi ragione, si desideri rimuoverla, si può procedere alla ricarica anche una volta che sia stata estratta.

E’ possibile visualizzare lo stato di carica della batteria direttamente sul display di gestione del sistema di assistenza. In alternativa quando la batteria è smontata dal mezzo o si voglia conoscere lo stato di carica senza accendere il sistema, portando su “on” il pulsante di accensione presente nella parte superiore della stessa, pulsante al quale è abbinato un led di differenti colori che permette di visualizzare lo stato della carica.

Il prezzo di vendita al pubblico per la Rambla Sport è di 2.190 euro (IVA inclusa).

