Rebecca Busi su Instagram, la giovane pilota 25enne correrà la Dakar 2022

Rebecca Busi sarà la più giovane pilota che parteciperà alla leggendaria Dakar, il Rally Raid più famoso ed impegnativo del mondo in programma dall’1 al 14 gennaio in Arabia Saudita. Bolognese di Camignano la giovane e bella pilota è appassionata di auto fin da giovane. La racconta in una intervista che trovate sul Corriere.

Rebecca si era già iscritta a un master di International Business a Barcellona quando si è creata l’opportunità che aspettava da tempo.

“Ho investito tutto su di me per questa gara. Sono in ansia e soprattutto non voglio deludere il mio papà, Roberto. Anche perché è l’unico sponsor! Sognavo di fare un rally, ma mio padre non era d’accordo. Finché, vedendomi determinata, non ha posto come unica condizione che gareggiassi con un copilota proprietario dell’auto e anche meccanico. In due parole: Roberto Musi. Così lo contattai, ma si era già organizzato. Poi alla fine di questa estate ho visto su Facebook che il pilota con cui avrebbe dovuto fare la Dakar si era ritirato per problemi familiari e allora mi sono fatta avanti io. Per partecipare a sconosciuti rally minori di tre giorni, in Italia o in Spagna, avrei dovuto spendere 13 mila euro. Ho preferito investire su quello che avrebbe avuto maggior visibilità.”