Caberg Flyon II 2023: il casco aperto top di gamma

Caberg Flyon II 2023 è la nuova versione del casco aperto top di gamma di Caberg Flyon introdotto nel 2020 dedicato ai motociclisti che desiderano fare touring utilizzando caschi jet.

Caberg Flyon II 2023: caratteristiche

La calotta esterna e quella interna sono completamente nuove con l’aggiunta rispetto al precedente Flyon di un piccolo spoiler posteriore ed a due aperture della calotta sotto lo spoiler per facilitare l’estrazione di aria calda e viziata. L’ingresso di aria fresca è garantito da una grande presa d’aria superiore dotata di due bocche che possono essere manovrate singolarmente. Flyon II ha superato tutti i test previsti dalla normativa ECE 22.06.

L’ampia visiera esterna del Flyon II, capace di proteggere tutto il viso ed una parte del collo, è trattata sia anti-graffio che anti-appannamento per offrire una visibilità perfetta in ogni condizione metereologica, inoltre grazie al blocco visiera posto sul lato sinistro ogni possibile apertura accidentale anche a velocità sostenute è esclusa. La visiera parasole integrata, facile da manovrare attraverso il cursore posto sul lato sinistro, è una pratica soluzione nelle giornate con sole intenso.

Caberg Flyon II 2023 è prodotto in due taglie di calotta per permettere una perfetta proporzione tra il volume del casco e la taglia del motociclista. La calotta è realizzata in fibra di vetro ma viene anche offerta la versione Carbon con calotta in carbonio e finitura lucida.

Caberg Flyon II 2023 può essere facilmente equipaggiato con il comunicatore Pro Speak Evo, grazie agli spazi presenti per altoparlanti e microfono, facendo del Flyon II un prodotto moderno capace di accontentare il tourer più esigente ma anche colui che utilizza il casco anche per lavoro durante tragitti urbani ed extra urbani rimanendo sempre collegati con il proprio cellulare o con un GPS o con altro Bluetooth device.

Gli interni sono completamente removibili e lavabili realizzati con tessuti e reti traspiranti ed anallergici. Il cinturino è dotato di fibbia a regolazione micrometrica facile da utilizzare e regolare ed è presente un anello in acciaio per assicurare il casco alla motocicletta. Flyon II è disponibile nelle versioni monocolore Nero Opaco, Grigio Opaco e Bianco Lucido e nella versione grafica Flyon II Boss in quattro combinazioni cromatiche: Nero Opaco, Grigio, Giallo Fluo; Grigio Opaco, Nero, Rosso; Bianco Lucido, Rosso, Blu, Nero; Nero opaco, Grigio e Fucsia.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.