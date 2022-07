Accessori moto Ducati Multistrada V2 2022 per chi ama viaggiare da solo o in compagnia

Accessori moto Ducati Multistrada V2 2022: con l’arrivo dell’estate si entra a pieno nella stagione dei viaggi in moto. Ecco la ricca gamma di accessori progettati dalla Casa di Borgo Panigale per rendere i viaggi in sella alla Multistrada V2 ancora più piacevoli. La Ducati Multistrada V2 è la moto ideale per godersi a pieno ogni percorso, pensata per percorrere itinerari brevi e lunghi, anche nell’arco di più giornate.

Accessori moto Ducati Multistrada V2 2022: le valigie

Gli accessori simbolo del mondo touring sono sicuramente le valigie, strumenti indispensabili per portare con sé tutto il necessario. Il portapacchi posteriore in alluminio e le valigie rigide laterali sono elementi che vedono il perfetto connubio tra praticità e design. Queste ultime, in particolare, possiedono volumetrie studiate per assicurare la massima capienza e sono realizzate con materiali di alta qualità per garantire impermeabilità e ottima resistenza.

Indispensabile per un parcheggio sempre in sicurezza è il cavalletto centrale, integrato nel veicolo e progettato per offrire la massima praticità e stabilità anche in fase di sollevamento. Il parabrezza Gran Turismo ha una altezza e larghezza maggiorate rispettivamente di 35 e 20 mm e garantisce una protezione aerodinamica ottimale.

Accessori moto Ducati Multistrada V2 2022: kit navigatore

Un accessorio che non può mancare, soprattutto per i viaggi più lunghi, è il kit navigatore satellitare Ducati Zumo 396 . La sua interfaccia utente è intuitiva e facilmente utilizzabile anche con i guanti. Dispone di modulo Bluetooth che consente di chiamare attraverso il telefono cellulare e di ascoltare musica proveniente dal lettore MP3 interno. Permette di memorizzare la traccia dei percorsi effettuati e di condividerli con altri utenti, anche in tempo reale tramite la Funzione Group Track.

Il navigatore satellitare Ducati Zumo 396 include la mappa Europa 46 paesi precaricata con aggiornamenti gratis a vita e Wi-Fi integrato per il download delle mappe senza l’uso di cavi. La sua struttura robusta è impermeabile e resistente agli schizzi di carburante e all’esposizione a raggi ultravioletti. È dotato infine di predisposizione per il montaggio ergonomico sulla moto attraverso supporto alto e di un ambio schermo da 4,3” che lo rende ben visibile anche in presenza di borse serbatoio.

Per la Multistrada V2 la Casa di Borgo Panigale ha pensato non solo ad accessori che migliorino le caratteristiche touring, ma anche a proposte che ne impreziosiscano ulteriormente l’estetica. Tra queste rientrano il serbatoio liquido freno e il serbatoio liquido frizione, nei quali l’inconfondibile design Ducati si unisce all’esperienza di Rizoma per dare vita ad un prezioso accessorio tutto Made in Italy.

Sempre in collaborazione con Rizoma, Ducati ha sviluppato gli specchietti retrovisori che grazie al loro design unico permettono il minimo impatto aerodinamico, donando un tocco di stile inconfondibile alla moto. I faretti supplementari a led garantiscono invece grande luminosità per una miglior visione notturna mantenendo contenuto l’assorbimento di tensione.

La rete di protezione per radiatore acqua e quella per radiatore olio sono realizzate in alluminio con anodizzazione di alta qualità, che garantisce così il mantenimento nel tempo dell’aspetto originale; la prima funge da barriera contro i detriti senza aggravio di peso, la seconda garantisce un’ottima protezione dell’impianto di raffreddamento, esaltando comunque l’estetica della moto.

Prodotto da Termignoni, il silenziatore con fondello in alluminio ricavato dal pieno e camicia in titanio è studiato per migliorare il suono del bicilindrico e per renderlo appagante in ogni momento durante la guida.

