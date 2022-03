Ducati Diadora Replica: la collezione realizzata per il Team Corse

Diadora torna protagonista del motorsport al fianco di Ducati Corse.

Ducati Diadora Replica è la nuova collezione che nasce dalla partnership con il costruttore e il team Campioni del Mondo MotoGP nel 2021, con un accordo pluriennale che vede coinvolto sia l’abbigliamento della squadra che le calzature. Un binomio unico dentro e fuori dal circuito.

Diadora, in qualità di partner tecnico e fornitore ufficiale del Ducati Lenovo Team, fornirà l’abbigliamento, gli accessori e le calzature per tutti i momenti vissuti durante il campionato, a partire da viaggio e rappresentanza fino a coprire tutte le attività in pista, e arrivando a vestire il gruppo tecnico con l’abbigliamento da lavoro grazie al marchio Utility.

Oltre a una serie di polo, camicie, t-shirt, felpe, zaini, giacche e borsoni da viaggio, Diadora ha creato per il Ducati Lenovo Team una versione personalizzata della sua scarpa da running di punta: Blushield Volo è il modello più leggero della famiglia Blushield, e si è senza dubbio consolidato come uno dei modelli di punta del brand italiano. Blushield Volo garantisce un’ammortizzazione dinamica senza rinunciare al comfort. La variante colore nel rosso di casa Ducati è la sintesi perfetta tra le anime dei due marchi.

La firma dell’accordo prevede anche lo sviluppo di licenze per il mondo workwear e running, che si svilupperà a partire dalla prossima stagione.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.