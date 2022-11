Il Ducati Diavel V4 2023 è unico, inconfondibile e con una personalità prorompente, ed una bella occasione per festeggiare il titolo piloti della MotoGP di Pecco Bagnaia. Con l’introduzione del sofisticato motore V4 Granturismo le sue prestazioni diventano ancora più sorprendenti.

Il V4 Ducati da 1.158 cm3, con i suoi 168 CV e 12,8 kgm di coppia, è il motore ideale per una muscle cruiser, capace di unire linearità ai bassi regimi a una coppia vigorosa su tutto l’arco dell’erogazione.

Muscoloso, sportivo, esagerato ed elegante allo stesso tempo, capace di magnetizzare l’attenzione in qualunque contesto, il Diavel V4 sintetizza caratteristiche tecniche, dinamiche e stilistiche distanti tra loro: quelle delle naked sportive e delle muscle cruiser. Risponde così ai desideri di tanti motociclisti diversi, dall’appassionato sportivo che cerca una moto più comoda ma sempre di grande stile, a chi vive invece il motociclismo in ambito più urbano e rilassato, fino all’amante delle prestazioni e dell’iconografia legata al Drag Racing.

Ducati Diavel V4 2023: design

Il Diavel V4 comunica una presenza importante fin dal primo sguardo. Muscoloso, grintoso, con “spalle” larghe e scarico a quattro uscite orgogliosamente a vista, che dichiarano immediatamente la sofisticata architettura del motore. Il Diavel V4 trae ispirazione dalle muscle car, dall’estetica dei supereroi, e ripropone l’immagine di un atleta pronto allo scatto ai blocchi di partenza, con masse concentrate sull’anteriore e una coda agile e snella.

Anche la firma dei gruppi ottici anteriore e posteriore e gli indicatori di direzione, naturalmente full-Led, contribuiscono a caratterizzare in maniera inequivocabile l’estetica di Diavel V4. Il DRL anteriore cambia forma, con un profilo a doppia C evoluzione del precedente stilema. Il gruppo ottico posteriore è costituito da una matrice di Led puntiformi posizionata sotto il codone , anch’essa con una firma ottica inconfondibilmente Ducati: una soluzione unica, inedita e spettacolare, che rende la moto riconoscibile all’istante. Gli indicatori di direzione dinamici sono integrati nel manubrio, davanti ai serbatoietti dei comandi di freno e frizione.

Altro elemento distintivo del Diavel V4 è l’imponente pneumatico posteriore da 240/45. I cerchi sono in lega a cinque razze con un profilo impreziosito da superfici lavorate di macchina e costituiscono uno degli elementi più raffinati dell’estetica del Diavel V4.

Ducati Diavel V4 2023: motore

Il Diavel adotta il motore V4 Granturismo da 1.158 cm3, elemento centrale del suo design e allo stesso tempo scelta tecnica che migliora prestazioni, dinamica e piacere di guida anche grazie alla sofisticata tecnologia dell’albero motore controrotante, che riduce l’effetto giroscopico aumentando l’agilità della moto.

Potente ( 168 CV), ricco di coppia ad ogni regime (con un valore di picco di 12,8 kgm a 7.500 giri, 0,5 kgm in più della Multistrada V4) ma anche estremamente leggero e compatto, il V4 Granturismo (che deriva dal Desmosedici Stradale di Panigale V4 e Streetfighter V4) è allo stesso tempo fluido, regolare e sfruttabile fin dai regimi più bassi. È anche caratterizzato da costi di gestione contenuti, con gli interventi di manutenzione più importanti a intervalli di 60.000 km ed efficiente nei consumi e nelle emissioni grazie al sistema di deattivazione estesa.

L’ordine di scoppio Twin Pulse, insieme all’impianto di scarico dedicato e sviluppato con grande attenzione alla “sound quality” , caratterizzano in modo inconfondibile il timbro del V4 Granturismo del Diavel V4. Il sistema di deattivazione estesa dei cilindri posteriori, che permette al motore di funzionare come bicilindrico o come quattro cilindri con una transizione impercettibile per la sua gradualità, genera una variazione nella tonalità del rumore di scarico al passaggio da una modalità all’altra. Un suono più profondo, con frequenze più basse, caratterizza il V4 Granturismo quando solo i due cilindri anteriori sono attivi, mentre quando tutti e quattro i cilindri sono in funzione le frequenze diventano più elevate.

Ducati Diavel V4 2023: caratteristiche

E’ una moto capace di accelerazioni e decelerazioni mozzafiato. Le prestazioni del V4 Granturismo da 168 cavalli, abbinate al pneumatico posteriore da 240/45 e a una rapportatura dedicata, permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3’’, con una spinta davvero impressionante.

L’impianto frenante, da supersportiva, con dischi da 330 mm e pinze Brembo Stylema, assicura prestazioni da record, con valori di picco in decelerazione di ben 11,5 m/s 2. Un valore che generalmente caratterizza le moto da competizione, ottenibile solo grazie a una calibrazione molto raffinata del sistema ABS.

Il pilota può sfruttare completamente e in sicurezza le prestazioni del Diavel V4 grazie a un pacchetto elettronico completo. Il Diavel V4 offre tre Power Mode e quattro Riding Mode: Sport, Touring, Urban e il nuovo Wet , studiato per fondi bagnati e a ridotta aderenza. I Riding Mode permettono di adattare l’erogazione del motore e l’intervento dei sistemi di ausilio alla guida – Ducati Traction Control in versione Cornering, ABS Cornering e Ducati Wheelie Control – alla situazione e alle preferenze del pilota.

Il Cruise Control rende più rilassanti i trasferimenti autostradali, mentre il Ducati Quick Shift up/down rende l’uso del cambio in generale meno affaticante e più efficace nella guida sportiva. Il Launch Control, infine, garantisce partenze brucianti quando si vogliono sfruttare al massimo le prestazioni in accelerazione del Diavel V4.

Il pilota può gestire tutti i sistemi elettronici attraverso i comandi retroilluminati al manubrio e il nuovo cruscotto TFT a colori da 5” , che offre anche connettività Bluetooth per associare lo smartphone per chiamate, SMS e musica, oppure utilizzare il sistema di navigazione Turn-by-turn (disponibile come accessorio) tramite la Ducati Link App.

Il lato più sportivo del Diavel V4, invece, viene amplificato dal silenziatore di scarico omologato, con cover e quattro fondelli in titanio. Parti dal pieno, parti in carbonio, cerchi forgiati e pinze freno in colore rosso o nero ampliano ulteriormente la possibilità di personalizzare il nuovo Diavel V4.

Il nuovo Diavel V4 sarà disponibile a partire da gennaio 2023 nel classico Rosso Ducati oppure nella versione in nero lucido Thrilling Black.

