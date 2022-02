Occhiali da sole Ducati Carrera: la nuova collezione eyewear

Pecco Bagnaia e Jack Miller saranno i protagonisti della campagna pubblicitaria della collezione di occhiali Carrera Ducati.

Occhiali da sole Ducati Carrera: il brand di eyewear è diventato Partner Ufficiale di Ducati Corse. Per i prossimi 4 anni, il logo di Carrera sarà sul cupolino della Ducati Desmosedici GP.

Contemporaneamente, Ducati e Carrera hanno anche stretto un accordo di licenza globale per una partnership di lunga durata che vedrà la nascita di una gamma completa di montature da sole e da vista a doppio marchio, ideata appositamente per tutti i giovani sportivi e gli appassionati delle due ruote.

La collezione di occhiali da sole e vista Ducati-Carrera si ispira nello stile all’iconica Panigale V4, la moto che porta su strada l’esperienza accumulata in pista e che rappresenta la massima espressione dei valori di sportività e performance Ducati. Le astine delle montature saranno un chiaro riferimento al profilo della moto, che renderanno gli occhiali subito riconoscibili.

I materiali scelti per la collezione, come la fibra di carbonio e il titanio, esprimono al meglio tecnologia e innovazione dando vita a modelli leggeri e resistenti. L’ergonomia sottile e il trattamento con vernice lucida nella parte interna delle aste sono pensati appositamente per rendere le montature pratiche per l’utilizzo sotto un casco. Tutte le montature saranno a doppio logo Ducati e Carrera.

Per la stagione 2022, Pecco Bagnaia e Jack Miller saranno i protagonisti della campagna pubblicitaria della collezione Carrera Ducati.

