Dal 22 al 24 luglio 2022 torna finalmente il tanto atteso World Ducati Week

Il prossimo anno tornerà il World Ducati Week, l’evento tanto atteso e desiderato da tutta la famiglia Ducati che vede migliaia di appassionati riunirsi per celebrare la passione per il mondo delle due ruote e per le Rosse di Borgo Panigale. Il teatro del WDW 2022, che si svolgerà il Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 luglio sarà ancora una volta il Misano World Circuit “Marco Simoncelli”.

Tuttavia, il circuito romagnolo accoglierà Ducatisti e appassionati motociclisti per un appuntamento imperdibile nella Riviera Adriatica che sarà il mix perfetto tra divertimento, moto, esperienze di guida, parate, piloti e spettacoli per Ducatisti e appassionati di ogni età. Il programma per il 2022 è in costruzione. Tuttavia, le intenzioni della Casa bolognese sono chiare: renderla l’edizione più memorabile di sempre.

WDW 2022: Race of Champions

Confermata per l’edizione 2022 la “Race of Champions” il momento più elettrizzante e adrenalinico dell’evento in cui i piloti Ducati di ieri e di oggi scendono in pista per sfidarsi in sella a moto speciali. Un’occasione unica per tutti gli appassionati di vedere in azione i propri miti e le leggende del mondo del motorsport.

Le incertezze legate alla pandemia nell’ambito dell’organizzazione di eventi sono ancora molte. Ducati monitora costantemente la situazione e si impegnerà per organizzare l’11a edizione del WDW nel rispetto di tutte le regole che saranno necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti. Stay Tuned!

