Harley-Davidson 2023 120 Anniversario: la gamma di moto in edizione limitata

Harley-Davidson 2023 120 Anniversario: inizia ufficialmente l’anno delle celebrazioni per i 120 anni di storia ed eccellenza Harley-Davidson, sancito dalla presentazione della prima serie dei nuovi modelli Harley-Davidson 2023, che comprende il modello CVO Road Glide Limited Anniversary e altre sei moto in edizione limitata caratterizzate da vernici, finiture e dettagli esclusivi per il 120° Anniversario.

L’offerta 2023 comprende anche un rinnovato Harley-Davidson Breakout, un cruiser ad alte prestazioni, la nuova sportiva Nightster Special e il modello trike Freewheeler rinnovato.

Harley-Davidson 2023 120 Anniversario: CVO Road Glide Limited Anniversary

Il modello CVO Road Glide Limited Anniversary ha i pannelli di Heirloom Red applicati su una base di Anniversary Black, ciascuno delineato da un gessato rosso brillante e da scallop in oro applicata a mano. I sottili dettagli aggiunti all’interno dei pannelli raffigurano la testa e le ali di un’aquila in volo.

Il medaglione del serbatoio placcato in oro presenta una rappresentazione Art Deco dell’aquila, un elemento iconico del design HarleyDavidson. Ulteriori dettagli includono i lussuosi rivestimenti delle selle in Alcantara con cuciture a contrasto in oro e rosso, gli inserti del gruppo propulsore in tonalità oro e le scatole dei bilancieri e i collari delle aste di colore rosso vivo. Saranno solo 1.500 gli esemplari prodotti nel mondo, ciascuno serializzato con un’incisione al laser sulla console del serbatoio.

Harley-Davidson 2023 120 Anniversario: la gamma di moto

La verniciatura speciale per il 120° Anniversario, con differente schema, sarà offerta su altri sei modelli Harley-Davidson a produzione limitata, con combinazioni di colori e design ispirati alle prime motociclette Harley-Davidson. Ognuno di essi è caratterizzato da una classica verniciatura con base Heirloom Red. I pannelli sono delineati da un gessato rosso brillante e riempiti da una sfumatura Midnight Crimson più scura. Ulteriori dettagli includono un medaglione Art Deco con aquila sul serbatoio, coprisella con pannelli laterali rossi e logo Harley-Davidson ricamato in oro e inserti del gruppo propulsore di colore rosso.

Questo design celebrativo sarà offerto sui seguenti modelli numerati:

Ultra Limited Anniversary (produzione limitata a 1.300 esemplari nel mondo)

Tri Glide Ultra Anniversary (1.100 esemplari)

Street Glide Special Anniversary (1.600 esemplari)

Road Glide Special Anniversary (1.600 esemplari)

Fat Boy 114 Anniversary (3.000 esemplari)

Heritage Classic 114 Anniversary (1.700 esemplari)

Il cruise control elettronico sarà di serie per i modelli Fat Boy, Fat Bob, Breakout, Low Rider S e rimane di serie sui modelli Low Rider ST, Heritage Classic e Sport Glide. Il sistema di controllo della trazione sarà offerto come opzione per i modelli Breakout, Low Rider S e Low Rider ST.

Breakout is Back

Il modello Breakout ritorna, esibendo più muscoli e sfoggiando un nuovo stile accattivante con il suo design da chopper lungo e snello. I muscoli sono quelli del motore Milwaukee-Eight 117 VTwin, l’apice della coppia e della cilindrata in un propulsore Harley-Davidson montato in fabbrica e di serie, che conferisce al pilota del Breakout un immediato motivo di vanto sulla strada.

Le altre novità includono un serbatoio del carburante da 19 litri per una maggiore autonomia di guida, sormontato dalla strumentazione cromata a bassorilievo che allunga le linee della moto.

Nuovi riser manubrio, in acciaio inossidabile lucidati, più alto di 1,9 cm rispetto al modello precedente, per migliorare l’ergonomia. I supporti del parafango posteriore, le coperture laterali, gli scudi termici dello scarico, gli indicatori di direzione, gli specchietti e il filtro dell’aria Heavy Breather presentano una finitura cromata, mentre i nuovi cerchi a 26 razze in alluminio fuso sono rifiniti in nero lucido con dettagli lavorati.

Il telaio Harley-Davidson Softail mantiene le classiche linee “hard tail” senza sacrificare le prestazioni di guida e maneggevolezza. Il modello Breakout è progettato per dominare la strada con stile e potenza.

Il nuovo modello Nightster Special

Questo nuovo modello di media cilindrata amplifica l’esperienza di guida con una serie di aggiornamenti di stile, praticità e tecnologia. Le prestazioni esaltanti sono garantite dal motore bicilindrico a V raffreddato a liquido Revolution Max 975T, messo a punto per erogare una coppia straordinaria ai bassi regimi. Per ridurre al minimo il peso complessivo della moto, il motore è integrato nel veicolo come elemento centrale del telaio.

Le caratteristiche principali del modello Nightster Special:

Il sellino e le pedane passeggero che consentono di condividere l’avventura in due.

Cerchi in alluminio fuso con sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

Il manubrio e il supporto da 12,7 cm spostano i comandi manuali di 5 cm verso l’alto e di 2,5 cm indietro per un miglior controllo della moto.

Lo schermo TFT rotondo da 10,1 cm visualizza tutte le funzioni di strumentazione e infotainment gestibili tramite i tasti della strumentazione. Il display supporta l’infotainment generato dal dispositivo mobile del pilota dotato di Bluetooth. Il navigatore è fornito dall’App Harley-Davidson per iOS o Android scaricata sullo smartphone.

I componenti frenanti Brembo di qualità premium offrono una sensazione di frenata e prestazioni eccezionali per una maggiore sicurezza.

Un serbatoio da 12 litri situato sotto la sella.

Modalità di guida selezionabili: Strada, Sport, Rain o possibilità di creare due modalità personalizzate.

Sistema frenante antibloccaggio (ABS), sistema di controllo della trazione e sistema di controllo dello slittamento della coppia.

Illuminazione interamente a led

Cruise control e porta di ricarica USB di serie.

Il modello Freewheeler diventa Dark

Il modello Freewheeler, un trike di ispirazione cruiser dal carattere deciso, viene rinnovato in nero per il 2023. Il frontale, la ghiera dei fari, la console del serbatoio, i comandi a mano e a pedale, il gruppo propulsore e lo scarico hanno tutti finiture nere al posto delle precedenti finiture brillanti. Il risultato è un cambiamento radicale nell’aspetto che rafforza l’attitudine aggressiva e hot-rod di questo modello.

I nuovi cerchi in alluminio fuso Gloss Black presentano dadi delle ruote posteriori a vista per uno stile più aggressivo. Le ruote posteriori da 18 pollici sostituiscono quelle da 15 pollici per conferire al modello Freewheeler una nuova e spettacolare impostazione.

Le caratteristiche principali del modello Freewheeler:

Gruppo propulsore Milwaukee-Eight 114

Retromarcia elettrica

Manubrio mini-ape per un assetto di guida “pugni al vento”

Parafanghi posteriori bobtail

Bauletto posteriore a prova di intemperie con sportello montato in alto per facilitare il carico; la capacità è di 57 litri

Doppio silenziatore con terminali slash-down

Miglioramenti nelle dotazioni di sicurezza: frenata elettronica collegata in curva, sistema di frenata antibloccaggio (ABS) in curva, sistema di controllo della trazione in curva e sistema di controllo dello slittamento della coppia in curva.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.